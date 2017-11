Mendilibar: "Vamos a Anoeta con la intención de ganar"

Mendilibar, en rueda de prensa | Ángel Ezkurra - VAVEL

Partido importante el que se jugará este domingo y enfrentará a la Real Sociedad y al Eibar en el derbi guipuzcoano de Primera División. Ambos equipos, pero sobre todo el Eibar, llegan al encuentro con la necesidad de ganar e ir al parón de selecciones estando lo más arriba posible. La Real Sociedad, tras un inicio liguero espectacular, ha ido perdiendo fuelle y se encuentra en décima posición. Por su parte, el Eibar viene de sumar un punto ante el Levante.

Las bajas, haciendo mella en los de Mendilibar

El cuadro armero está notando las bajas por lesión de hombres como Yoel, Fran Rico, Iván Ramis, Pedro León y Escalante y, además, para este partido Mendilibar no podrá contar con Dani García, ausente por sanción. El Eibar anda corto de centrocampistas y se podría colar en la lista el jugador del filial Imanol Sarriegi. “Estamos justitos en el centro del campo. Ante las ausencias no tienes nada que hacer; seguir con lo que tienes, entrenar lo mejor posible y punto”, declaró Mendilibar.

Tras este partido correspondiente a la jornada 11, habrá parón de selecciones. Mendilibar cree que “es bueno ir al parón con algún punto más y seguir viendo la botella medio llena” y, evidentemente, es un partido muy difícil para los azulgranas, pero Mendilibar confía en sus hombres y va “con la intención de hacer un buen partido y ganar, creo que vamos a tener nuestras oportunidades”.

Diferentes estilos de juego

Está claro que los estilos de juego de uno y otro equipo son bastante opuestos. La Real Sociedad prefiere el control del partido y construir juego a partir de eso y, al Eibar, no le supone ninguna desgracia el no tener el esférico, eso sí, siempre intentando estar en campo contrario. “Ellos son más de querer la posesión del balón, no les importa demasiado dónde tenerlo. Nosotros somos un equipo que nos importa más jugar en campo contrario y no tanto tener el balón. Somos dos estilos bastante diferenciados”, comentó el técnico del Eibar.

Eso sí, Mendilibar nunca regala nada y, dejó claras sus intenciones, no cederán el balón a la Real Sociedad: “El que juegue más a su estilo tendrá más posibilidades de ganar. Si nos hacen correr detrás del balón y no somos capaces de robar, tendrán más fácil ganar ellos. Si logramos robar el balón en campo contrario y dificultar la salida del balón, tendremos nuestras ocasiones para ganar”, finalizó el de Zaldívar.