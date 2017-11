Real Sociedad – SD Éibar: Puntuaciones del Éibar, jornada 8 de La Liga Santander

La Liga

La Sociedad Deportiva Éibar ha caído esta tarde en Anoeta por tres goles a uno frente a la Real Sociedad en el derbi guipuzcoano, en un partido que el conjunto armero no tuvo capacidad para ser superior que el conjunto donostiarra. El equipo de José Luis Mendilibar tuvo el control durante pocas fases del partido y no logró concretar ninguna ocasión, de modo que sigue sin levantar el vuelo en esta liga. Lesiones aparte, el técnico vizcaíno saltó con un once para buscar los tres puntos que finalmente no llegaron. Acá el repaso de la actuación de cada uno de los futbolistas:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Marko Dmitrovic

3- Muy mejorable, no fue su día. La delantera donostiarra llegaba sucesivamente, pero encajó la mitad de los tiros que dispararon a puerta.

Anaitz Arbilla

5- Preciso en la defensa armera, pero con múltiples fallos en la defensa que ocasionaron ocasiones para la delantera realista.

Ander Capa

6- Estuvo bien sobre todo cuando se incorporaba al ataque, pero no ha sido el mejor partido que se ha marcado en la actual temporada.

David Lombán

4- Partido en el que estuvo en rachas, en algunos momentos muy preciso, y en otros cometía grandes fallos como el que dejó a Adnan Januzaj solo ante el portero que pudo ser el dos a cero, pero el delantero belga falló ante el guardameta serbio.

Alejando Gálvez

6- Uno de los mejores en la defensa eibarresa que soportaba el gran asedio blanquiazul en el derbi que se esperaba más igualado.

José Ángel Cote

6- El mejor en defensa sin duda, el ex-realista se marcó una gran actuación ante su ex-equipo ante su afición, siendo él el que mantenía posicionada la defensa, y dando solidez con grandes aciertos, quitándole trabajo al guardameta armero.

Takashi Inui

7- El japonés se marco un partido muy discreto, donde no tenía comparación con el último que disputó en Ipurua, el asiático intentó mostrar su juego en numerosas ocasiones, pero siempre era parado por el centro del campo donostiarra.

Cristian Rivera

7- Buen partido el que está haciendo desde hace varios partidos, pero en el de hoy bajó un poco el nivel por las grandes cabalgadas que ha marcado por las largas y numerosas carreras realistas.

Joan Jordán

8- EL mejor del partido sin ninguna duda, mantuvo la cabeza en todo momento del partido, donde ayudó en la defensa en numerosas ocasiones, participó en el ataque, siendo el que creaba el juego, y muy certero al recuperar el balón en la zaga eibarresa.

Sergi Enrich

6- La delantera no estuvo mal pero evidenció de nuevo la falta de gol. Tiraron pocas veces a puerta, pero fue el que creaba las grandes ocasiones, que intento inquietar al guardameta argentino Rulli.

Kike García

5- Igual que Sergi Enrich, sin acierto de cara al gol pero creando ocasiones gracias a su movilidad. Fue de más a menos donde fue sustituido en el minuto sesenta.

Tiago Bebé

5- Jugó poco más de media hora y le sirvió para demostrar sus cualidades a José Luis Mendilibar, donde desató una locura por sus internadas por la banda, sus movimientos y algunos de sus regates, tiró pocas veces a puerta, donde tampoco fueron acertadas.

Charles Días

S.C.- Jugó los últimos ocho minutos, donde no estuvo presente, donde prácticamente no tocó el balón, ni hizo nada que inquietara la formación donostiarra.

José Luis Mendilibar

4- El 5-3-2 de hoy, propiciado en parte por las bajas en el centro del campo, pudo ser una decisión muy acertada de haber alineado desde el principio a Joan Jordán. Es un sistema que libera a los laterales de buena parte de su trabajo defensivo y les permite incorporarse más arriba para aportar a la delantera con la función de carrileros; Capa y José Ángel son laterales atacantes. Sin embargo, el centro de la zaga no brilló e Inui junto a Sergi Enrich no rindió al nivel esperado.