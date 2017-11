La medular lo intentó

Google Plus

Fotografía: VAVEL

En la última jornada de liga, donde la SDEibar cayó por 3-1 en Anoeta, la única zona que funcionó en condiciones y tiró del equipo fue sin duda el centro del campo, compuesto por Takashi Inui, Cristian Rivera y Joan Jordán, este ultimo sustituido en los últimos minutos por Charles Días.

El cuadro armero en líneas general no estuvo acertado en ninguna línea del campo, pero la que sobresalió sobre las demás fue la de mediocentro, donde ayudó a la línea defensiva, cuando el conjunto donostiarra atacaba sin cesar, y ayudaba a crear el juego para salir jugado el balón y dando pases para intentar lograr goles para llevarse los tres puntos de Anoeta, que finalmente no pudieron sacar.

En el partido de la jornada pasada, el talentoso japonés Takashi Inui, no destacó como hizo en otros partidos anteriores, además faltaban otros grandes jugadores como pueden ser Pedro León, el capitán Dani García o el argentino Gonzalo Escalante (Dani García por cumplir ciclo de tarjetas amarillas, y Pedro León y Gonzalo Escalante por lesión).

José Luis Mendilibar quiere un equipo sólido en todas las posiciones, para poder competir ante los duros rivales que hay en la liga española, pero hasta el momento no ha encontrado esta solidez al completo, donde en algunos partidos algunas líneas del campo fallan. José Luis Mendilibar tiene que intentar crear una igualdad entre sus jugadores tanto en ataque como en defensa, para que todos sean un bloque y ayuden por igual a atacar como a defender. Tal vez el técnico vizcaíno no ha dado aún con la tecla, por las numerosas rotaciones que tiene que hacer partido tras partido, por las numerosas lesiones que se le están presentando en la actual temporada, pero debe reaccionar lo más pronto posible, ya que ha pasado más de un cuarto de la temporada, y en una liga tan complicada, donde todo puede suceder, hay que regalar los menos puntos posibles, para que a final de temporada no se tenga que sufrir ni lamentar los puntos por un posible descenso como ocurrió con el equipo eibarrés en la primera temporada que estuvo en la Primera División española.