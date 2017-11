El estreno goleador llegó sin éxito

Jordan celebra el gol (foto: LaLiga)

Ganarse el puesto en esta categoría es fundamental, y en un equipo como el Eibar esta temporada, lo es aún más. Las rotaciones no funcionan y tampoco las combinaciones, pero algunas actuaciones individuales invitan a pensar que quizá algunas piezas no deberían cambiarse tan a menudo.

Y éste podría considerarse el caso de Joan Jordan. Al igual que el Eibar, el catalán no pasa por su mejor nivel, pero dentro de lo irregular, es de lo mejor. En Anoeta se estrenó como goleador, la pasada temporada anotó un total de tres tantos en el Real Valladolid, donde jugó cedido. Fue de lo más destacado en el centro del campo eibarrés, que sigue sin ser fijo.

Pese a no servir para nada en lo que a puntos se refiere, el gol de Jordan puede hacer dudar a Mendilibar de si el jugador debería quedarse fijo en el mediocentro. De once jornadas ha sido titular en siete, y ha disputado otras dos saliendo desde el banquillo. La única jornada que ha podido jugar y no ha salido fue en la número diez, pues la otra que no disputó, fue debido a una sanción por expulsión. Al igual que el Eibar, en general sus actuaciones no han sido demasiado destacadas, pero se está viendo un Jordan cada vez más seguro de sí mismo y con más confianza en lo que hace.

Si hay algo que destacó en el cuadro vasco en el último partido frente a la Real Sociedad, fue la línea de tres hombres que componía el mediocentro formada por Inui, Rivera y Jordan. El último volvió a jugar tras quedarse en el banquillo ante el Levante, y se reivindicó. Queda por ver si finalmente sigue siendo clave en el centro del campo armero, como ya lo fue en la primera vuelta en el conjunto blanquivioleta la pasada temporada bajo las órdenes de Paco Herrera.