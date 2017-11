Ander Capa: “Vamos a sacar esto adelante”

VAVEL

El jugador armero dio una rueda de prensa el pasado viernes para la web del SD Éibar, donde lo primero que comentó fue la actualidad y el momento que está pasando ahora mismo el conjunto armero, donde afirma que el club está trabajando cada día, que es una situación extraña a la que no están acostumbrados y que con tranquilidad todos juntos van a salir de esta situación (“El equipo está bien, estamos trabajando cada día como hemos hecho hasta ahora, pero esto es una situación real que no hemos vivido nunca y entre nosotros y la afición vamos a sacar esto adelante y que estemos tranquilos todos que vamos a salir de esta”), donde tienen una mente positiva para intentar sacar esto lo antes posible adelante (“El equipo anímicamente está bien, con positivismo, pero claro estamos acostumbrados a las tres últimas temporadas a sacar muchos puntos en la primera vuelta, esta es la realidad, pero sabemos que con tranquilidad vamos a sacar esto adelante”). Además el vizcaíno dio las claves para sacar desde su punto de vista para salir de esta zona baja, donde se plasman en estar todos juntos (“remar todos a una, que nadie se quede descolgado como hemos hecho desde siempre y vamos a seguir haciéndolo”).

Posteriormente hablo sobre su trayectoria en el club guipuzcoano, donde agradece los siete años que lleva a su espalda, donde tras jugar casi doscientos partidos, dice que es algo bonito en lo personal (“estoy satisfecho con la trayectoria que he hecho desde que llegue aquí con 19 años a tercera división, llevo siete años y casi 200 partidos, y es algo bonito para enmarcara a nivel personal y el aspecto futbolístico”). Ander Capa también habló sobre su marcha del club, donde afirma que renovó para dejarle al club armero algo de dinero en sus arcas y así no marcharse gratis, para agradecerle a un club que le ha dado mucho (“El Éibar desde el primer día que llegue aquí, me lo dio todo y la verdad es que no me iba a marchar gratis a ningún lado, y no iba a darle la espalda al club. Decidí renovar porque estaba contento, cómodo y feliz aquí, y si algún equipo tenía interés en mi, dejar algo en el club”)

Para finalizar Capa habló sobre la afición eibarresa, donde está completamente agradecido desde el primer minuto, ya que siempre ha sido importante para el por el apoyo y por las fuerzas que siempre le ha dado (“El apoyo y el aliento en Ipurua siempre es importante, siempre ayuda y nos lleva en volandas al final, porque nos dan fuerza en cada minuto, en cada jugada y eso se nota. Agradecidos a ellos, porque me he sentido arropado y he notado sus fuerzas en el campo y bueno, que estoy agradecido a ellos desde el primer minuto”). Donde así concluyó la rueda de prensa que compareció el lateral derecho eibarrés el pasado viernes.