El gol sigue ausente

El Eibar sigue sin encontrar el gol. Seis goles en once jornadas son cifras preocupantes para un equipo que se sitúa al borde del descenso y que aún no ha encontrado al que debería ser su hombre gol. La baja de Pedro León hace que otros jugadores tengan que asumir unos galones que aún les pesan.

Ha de hablarse primero del que fue el máximo goleador la pasada temporada. ¿Qué le ocurre a Enrich? Ha disputado todos los partidos esta temporada, algunos de suplente, pero sus cifras son preocupantes: un gol en once partidos. La pasada temporada consiguió once en toda la temporada, asumiendo el papel de hombre gol junto con Pedro León.

Charles llegó como un refuerzo para la delantera. La cosa no pudo empezar mejor, pues en la primera jornada anotó un tanto ante su ex equipo, el Málaga. Pero desde entonces, el natural de Brasil sólo ha anotado un gol más, disputando un total de diez jornadas en Liga. Si bien es cierto que prácticamente la mitad de los partidos no ha sido titular, su rendimiento en el conjunto vasco no está siendo el deseado.

El tercer delantero llamado a ser uno de los goleadores del equipo es Kike. La pasada temporada anotó siete goles en 24 partidos, y esta temporada en diez apariciones aún no ha marcado ni un solo gol. Ha jugado como titular la mayoría de los encuentros y, pese a ello, aún no ha logrado conseguir el primer tanto.

Por tanto, los tres goleadores del Eibar suman juntos tres goles, la mitad que el equipo al completo. Que un mediocentro como Joan Jordan lleve los mismos goles que el pichichi del conjunto armero la temporada pasada dice mucho de uno de los mayores problemas del Eibar esta temporada, la falta de gol, que les está costando numerosos problemas y que deben arreglar cuanto antes si no quieren pasar aún más apuros.