Victoria, en el Eibar te necesitamos

Celebración del gol ante el CD Leganés, última victoria de la SD Eibar. (Foto: SD Eibar)

Ya son once las jornadas disputadas en la temporada 2017/2018 de LaLiga y el Eibar sólo suma dos victorias. El conjunto de José Luís Mendilibar no atraviesa un buen momento en su inicio de competición y lo refleja con su posición en la clasificación y el enfado de la afición.

Quizás las faltas de victorias se deban a falta de acierto en la parte ofensiva del equipo, los delanteros del equipo vasco no atraviesan ninguno su mejor momento y no ayudan como ellos desearían, con goles. Sólo seis goles en once partidos, el bagaje goleador es muy bajo. Aún asi esos goles han servido para sumar dos victorias que lo mantienen fuera del descenso a escasos puntos. En cuanto a nombre, los goles deberían llegar. Sergi Enrich, que la pasada temporada logró una cifra de once goles en LaLiga. Kike García, que anotó siete goles y Charles, que anotó sólo tres goles, pero aportó con trabajo en el Málaga CF.

O quizás, a la falta de contundencia defensiva. El Eibar es el segundo equipo más goleado de LaLiga tras la UD Las Palmas. El equipo de Mendilibar ha encajado 25 goles en estas primeras jornadas, prácticamente la mitad de los que encajó la pasada campaña. La parte defensiva, que en su mayoría es la misma que la pasada temporada. Sumando las incorporaciones de José Ángel y Paulo Oliveira, que están sorprendiendo gratamente a pesar de las dificultades.

Las tan sólo dos victorias del equipo eibarrés llegaron ante el Málaga CF en la primera jornada por 0-1 en La Rosaleda. Y por 1-0 ante el CD Leganés en Ipurua en la jornada cuatro. A pesar de la falta de goles, al equipo le han servido para sumar de tres en tres y con la suma de dos empates, son ocho los puntos con los que cuentan en su casillero.