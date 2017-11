Jordan conduce el balón (foto:laliga)

Uno de los pocos jugadores del conjunto armero que ha ido progresando para bien, es Joan Jordan. El centrocampista gerundense se encuentra en un buen momento, dentro de lo que es posible en la situación que vive el equipo. Se estrenó en Anoeta como goleador, siendo así uno de los jugadores que han aportado en la faceta ofensiva al conjunto vasco, cosa de la que recientemente carece considerablemente el conjunto eibarrés.

Quizá no se deba hablar sólo de "Jordan y once más", sino de cómo Jordan está siendo fundamental para los otros diez. Es decir, el ex del Valladolid empezó de una manera mediocre la temporada, pero el tiempo y las rotaciones le han ido aportando una serie de oportunidades que no está desaprovechando. En los últimos encuentros, de nuevo dentro de lo que cabe en la situación que vive el equipo, Jordan ha sido un jugador constante, que ha estado un punto por encima de la mayoría de sus compañeros, aunque no de todos, pues otros como Rivera o Inui también están siendo de lo mejor dentro de lo peor.

La línea del centro del campo formada por el centrocampista y sus compañeros está siendo de lo poco destacable del equipo desde el comienzo liguero. Parte de culpa la tiene Jordan, pues actualmente es el único mediocentro del equipo que ha anotado gol esta temporada, además de ser uno de los que más ha mejorado desde el comienzo de la temporada.

Con Escalante tocado, Jordan podría volver a ser titular ante el Real Betis Balompié, otra oportunidad para que se reivindique de nuevo y convezca a Mendilibar de que debe seguir siendo titular en un equipo cargado de rotaciones y de irregularidades. Si finalmente Escalante llega al partido y consigue ser titular formando pareja de pivotes con Dani García, el cuál vuelve tras sanción, tendrá el catalán que esperar a tener su oportunidad desde el banquillo.