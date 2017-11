¿Qué fue de… Irureta?

Google Plus

El portero Xabier Iruretagoyena Aranzamendi, que estuvo en la SD Éibar B desde la temporada 2006-07 hasta la temporada 2008-09, logró que el primer equipo contara con él a partir de ese año, hasta donde se despidió en la temporada 2015-16, después de que Asier Riesgo le quitara el puesto en la portería eibarresa.

Xabi decidió marcharse al Real Zaragoza de segunda división, donde llegó en julio de 2016 para ser titular en el conjunto aragonés, pero tras los malos resultados, la convulsa temporada del conjunto maño y sus errores bajo palos, le condenaron a la suplencia en ese mismo año. En cambio, el Real Zaragoza comunicó al terminar la pasada campaña, que el club no contaba con los servicios del portero vizcaíno, pero no fue hasta comienzo de septiembre donde el club aragonés y el portero Xabi Irureta llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato con el Real Zaragoza.

El portero vizcaíno solo estuvo un año en el conjunto zaragocista, donde dio un nivel muy bajo, donde quedaba muy lejos del porteo que logró el trofeo Zamora en la temporada 2013-14 de segunda división con la SD Éibar, donde lograron el ansiado ascenso a Primera División, que habían perseguido tanto a lo largo de su historia, y donde aún sigue perdurando ese trabajo en primera división, donde pese a estar rozando el descenso (especialmente en la primera temporada), aún el cuadro eibarrés no sabe lo que es descender a Segunda División.

Irureta, debutó con el primer equipo del Éibar en 2008, con el equipo ya descendido en Jerez (Cádiz) frente al CD Xerez, en ese primer partido tuvo una gran actuación destacada y conforme pasaba el tiempo, se consolidó en el once titular. El portero vizcaíno ha vivido grandes momento con el Éibar, ya que ese descenso prácticamente no lo vivió desde una primera persona, pero el restó de temporada vio que tras estar tres años entre los tres primeros y jugar los Play-Offs de ascenso a segunda no lograban salir del pozo, pero a la cuarta, tras quedar en segunda posición en el Grupo II de Segunda División B, pasaron los Play-Offs y se plantaron en Segunda División donde harían una temporada espectacular para ascender seguidamente a la mayor categoría.

Actualmente, Xabi Irureta a sus treinta y un años se encuentra sin equipo donde jugar, donde espera una llamada para ponerse de nuevo bajo los palos.