Al borde del precipicio. Imagen: La Liga

La clasificación no miente. Los números están ahí y no son para nada favorables al Eibar. Con tan solo 8 puntos se encuentra al borde del precipio, a tan solo 2 del descenso. Descenso marcado por el Deportivo Alavés. Al cuadro babazorro lo acompañan la UD Las Palmas y el colista, el Málaga. Clubes a los que los armeros no se quieren acercar ni por asomo. Cuanto más lejos estén, mucho mejor. Llegados a la jornada doce, es hora de hacer un breve balance de lo que está siendo la campaña del Eibar:

La defensa y el ataque, señalados

Sin ir más lejos, sin haber visto ningún encuentro de los de Mendilibar, simplemente con reparar en los números, uno sabe que la defensa está flojeando y que la pólvora de los arietes está mojada. Es cierto que los Arbilla, Lombán y compañía no están del todo firmes, y mucho menos, concentrados. Los despistes en scampo propio está saliendo verdaderamente caros. Los resultados lo corroboran. Al igual que los números no mienten en defensa, tampoco lo hacen en ataque. Se echan de menos los registros goleadores de años anteriores de Borja Bastón y del propio Sergi Enrich, el hombre gol del Eibar. Difícil de olvidar será aquella dupla letal que formaban madrileño y balear. ​En la actualidad, Charles Días, con dos dianas, es el pichichi del equipo. Algo realmente preocupante.

​​​Una situación inédita

Desde la temporada del debut hasta la pasada campaña, todo había comenzado a ir de lujo al principio, y empezaba a torcerse conforme los partidos pasaban. Esta estaba siendo la tónica habitual, y por extraño que parezca, este curso las cosas han cambiado. La SD Eibar vive una situación inédita, nunca antes vivida en la máxima categoría del fútbol español. El arranque liguero de los de Mendilibar nos tenía acostumbrados a ser fulgurante. ​Muchos recordarán aquel liderato temporal de los armeros tras vencer por uno a tres al Granada CF.

Por el bien del club y de la afición, más le vale a Mendilibar dar con la tecla y sacar esto adelante. Una situación alarmante e inédita la que vive el Eibar y la que el entorno armero espera ver solventada con el menor sufrimiento posible.