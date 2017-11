La delantera empieza a funcionar

Google Plus

Sergi Enrich, celebrando un gol | SD Eibar

Este año se estaba viendo a un Eibar muy poco goleador y, la delantera, no pasaba su mejor momento. Este lunes, en el partido ante el Betis, se vio un partido totalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrados esta temporada, ya que la SD Eibar logró un 5 a 0, con un doblete de Charles y un gol de Sergi Enrich.

En este partido, se anotaron 5 goles, tan sólo uno menos que todos los anotados en las once jornadas anteriormente disputadas. ¿Será este partido el inicio de un Eibar más goleador o esto fue flor de un día?

Sergi Enrich y Charles, conexión perfecta

En este inicio de temporada, a Sergi Enrich le estaba costando recuperar el gol de antaño y no estaba a su mejor nivel, cosa que repercute claramente en la producción ofensiva del conjunto armero. A su vez, los socios de Enrich en la delantera tampoco estaban produciendo goles ni ayudando al mallorquín en esa misma tarea.

Ante el Betis, Mendilibar decidió apostar por Charles Dias como acompañante de Enrich en punta y la verdad es que Charles no defraudó. El brasileño logró firmar un doblete, con lo que realizó una gran actuación. Sergi Enrich se mostró muy cómodo con Charles a su lado y, en el segundo gol del brasileño, el mallorquín dejó pasar el balón para despistar a su marcador y para que rematara su compañero Charles. Esto demostró bastante buen entendimiento y harmonía entre ambos, además de que se mostró, una vez más, el compromiso de Sergi Enrich con el equipo, anteponiendo las victorias que sus goles y acciones individuales.

Marcar temprano, lo mejor que le pudo pasar al Eibar

El conjunto armero se adelantó muy rápidamente en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Jordi Amat en el minuto 6, tras un buen pase de Inui buscando a Enrich. El mero hecho de abrir la lata y ponerse por delante tan temprano, ayudó mucho a los armeros a conseguir la victoria, dando un plus de motivación al equipo y bajándole la moral al Betis, que veía como desde el inicio se le ponía el partido muy cuesta arriba.

Está claro que el Eibar no marcará siempre tantos goles y que habrá partidos en los que el esférico no querrá entrar en la portería rival pero, esta victoria tan holgada da mucha moral al equipo, pero, en especial, a los delanteros, que no estaban pasando su mejor momento.

El sábado, ante el Alavés, habrá una prueba de fuego para confirmar las sensaciones mostradas este lunes, y contra un rival directo en la lucha para el descenso. Ganar significaría tres puntos más muy importantes para dejar los puestos de descenso para abajo y empezar a mirar hacia arriba.