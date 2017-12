Sergi Enrich vs Stuani

Google Plus

Cristian Stuani en su llegada al Girona FC. Foto: VAVEL

El delantero eibarrés, Sergi Enrich, no está dando hasta el momento lo esperado como hizo la pasada temporada en el conjunto armero, hasta el momento, el delantero lleva un total de tres goles a favor, dos de ellos en competición nacional, y uno en Copa del Rey, junto a esos tres goles. Sergi Enrich lleva una asistencia y un gol en propia puerta, ambas acciones en le mismo partido, frente al RCD Espanyol en la decimocuarta jornada donde el conjunto vasco vencieron a los catalanes por tres goles a uno.

Otro dato a destacar es el alto número de partido en el que el delantero de la SD Eibar no juega todos los minutos, en once encuentros jugó de suplente o tuvo que ser sustituido antes de que el árbitro pitara el final del encuentro, tan solo en siete de ellos logró jugar el tiempo establecido por el árbitro. Este dato no es comparable con el del pasado año, donde el jugador quería jugar todos los minutos posibles y en numerosos partidos lograba acertar de cara a puerta, cosa que en este año le está costando más de lo normal.

La SD Eibar afrontará su último partido del año este jueves en Ipurua frente al Girona FC, un encuentro que enfrentaran a equipos que se encuentran a tan solo un punto de diferencia intentando luchar por un puesto europeo para la siguiente temporada. El Girona FC, tiene al tercer máximo goleador de la liga hasta el momento, Cristian Stuani, que lleva un total de nueve goles igualado con el jugador del Villarreal CF, Cedric Bakambu y el uruguayo Luis Suarez, que tan solo es superado por el valencianista Zaza con diez tantos, y el argentino Leo Messi con catorce goles.

Cristian Stuani ha logrado nueve goles en catorce encuentros que ha disputado con el Girona FC, que le hace marcar más de un gol por cada dos partido (0,64 goles por partido). El primer club que notó el gran acierto de dicho jugador fue el Atlético de Madrid en la primera jornada, donde le marcó un doblete, el resto de rivales que han sido sentenciados por el uruguayo han sido a partir de la séptima jornada donde ha logrado marcar a Celta de Vigo, Villarreal CF, Real Madrid CF, Levante UD, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Getafe CF, siendo todos estos consecutivos exceptuando contra el Real Betis Balompié y RCD Espanyol que se quedó en blanco pero el conjunto gerundense logró dos buenos resultados (una victoria y un empate). Con los goles del uruguayo, el Girona FC ha logrado sumar doce puntos más gracias a los goles de Cristian Stuani.