Puestos europeos como regalo navideño en Ipurúa

La tripulación gerundense desembarcará en Ipurúa con la intención de arrebatar los tres puntos tan codiciados para acabar el año lo más arriba posible. Unos tres puntos que, perfectamente, podrían ser considerados como el tesoro a defender por parte de los armeros. Como en todos los partidos, eso está claro, pero este quizá se plantea como un partido más importante que el resto. Si los locales consiguen vencer a los catalanes, se armarían de confianza para afrontar el 2018 con un espíritu luchador renovado. Además, escalarían posiciones hasta llegar a rozar los puestos europeos. Sin embargo, los blanquivermells se marcan el mismo objetivo, ya que estamos hablando de dos rivales directos, actualmente, en la clasificación.

Senda eibarresa

Una ascensión increíble, que coloca a los armeros en la décima posición y con 13 de los últimos 15 posibles puntos en su mochila. Este es el mayor miedo de la flota visitante. El tener que hacer frente a un equipo que encara la recta final del año con una estela victoriosa y abrumadora, podría decirse que perfecta. De hecho, es la mejor racha que encadena el club vasco desde su ascenso en 2014. Y más difícil es aún el reto, si al buen estado de forma se le suma la condición de local, que siempre es un aliciente para aquellos que jueguen ante su público. De hecho, la SD Eibar ha cosechado dos tercios de todos sus puntos en el césped de Ipurúa.

Pero este dato no asombra ni asusta al Girona FC, pues ellos han conseguido más de la mitad de sus puntos a domicilio. El quinto equipo de La Liga más efectivo fuera de casa. Dato temible para la afición guipuzcoana. Viviremos, de esta manera, un choque de polos opuestos en el terreno de juego: los que se desenvuelven mejor en su casa, mientras los que entran a sentirse como en la suya propia.

Eso sí, el dato que arroja el pasado sobre los encuentros entre estos dos equipos se inclina favorablemente hacia los catalanes: el Eibar nunca ha derrotado al Girona FC. En 2 ocasiones el resultado fue un empate, y en otras dos, la victoria se la llevaron los blanquivermells. Una racha que podría continuar en Primera División.

Campanada rookie

La condición de novatos no pesa sobre los hombros de los jugadores del Girona, que se han deshecho de cualquier tipo de definición adjunta a la palabra novato. Cualquiera hubiera pensado que los catalanes tampoco iban a resultar ninguna molestia en la Liga. Una estancia desapercibida en su primer año en la élite, sin muchos sobresaltos. Pero, a fin de cuentas, lo que reina en el fútbol son las sorpresas, y los de Machín están acaparando gran parte de ellas.

La clave de ello está en el fútbol tan estratégico que plantean sobre el terreno de juego. Un fútbol inteligente y muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la Península Ibérica, lo que ha conllevado posicionarse muy por encima de equipos con un estilo tradicional y pasado de moda, como el Málaga o el Deportivo de La Coruña. Fútbol a la antigua, pero renovado, sin más.

Bajas contundentes

A pesar de que ambos conjuntos llegan en unas condiciones espectaculares, algunos de sus jugadores no podrán estar presentes en la última cita de este año. Es el caso de Iván Alejo, baja para el Eibar de última hora. El extremo derecho no podrá estar presente debido a unas molestias en el cuádriceps. Pero él no será la única baja importante del partido, pues Granell tampoco estará presente del lado gerundense debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Y junto al capitán del Girona, también estarán fuera Muniesa y Alcalá, de parte del conjunto visitante.