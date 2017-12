Plenos de confianza y de juego

Google Plus

Quién iba a prever esto hace apenas dos meses. Quién iba a decir que lo que era un desastre, se iba a convertir en un equipo ordenado, sólido, efectivo, creativo y, ante todo, valiente. Porque este Eibar le planta cara a todos, y es que de los cuatro últimos partidos en casa, ni un sólo punto se ha marchado de Ipurúa. La afición lo disfruta, el equipo lo disfruta, y qué mejor manera de marcharse al parón que venciendo al Girona para alcanzar la séptima posición.

Minutos iniciales, Eibar lanzado. Y tan lanzado, que tardó poco en abrir la lata. Segundo 49 de partido, balón que pierde el Girona, le llega a Charles, pero el ex del Málaga, que iba a ser protagonista durante todo el encuentro, la dejaba pasar para que el mejor del partido, Takashi Inui, se marchase de Bernardo y le pegase duro y seco abajo, para que Bono no pudiese detenerla. No podían empezar mejor las cosas.

Hubo unos minutos de parón, ninguno de los dos equipos se terminaba de hacer con la posesión del balón. Los de Machís trataban de reaccionar, sin éxito, y es que el Eibar se mantenía sólido, sin una grieta que permitiese a los visitantes crear peligro. Inui seguía a lo suyo, en el minuto 8' estuvo cerca de marcar con un potente disparo desde la frontal. Pese a no conseguirlo, iba a ser protagonista en la siguiente jugada. Balón que aguanta el japonés, suelta un taconazo para que José Ángel reciba la pelota, cuelgue un balón medido a la cabeza de Charles, y el brasileño encarrile el partido. Era pronto para asegurar cosas, pero qué Eibar.

Presión, y más presión, fórmula con la que el Eibar ha anulado al Girona durante toda la primera parte. Los de amarillo y blanco se veían desbordados por unos armeros que no paraban de robar balones y crear peligro. Pero llegaría el gol del Girona, quizá no justo, pero sí magistral. Falta ejecutada por Timor, potente, imparable para Dmitrovic en el 25' que daba aire a los visitantes.

Pese al gol, hasta el descanso los de Machín hicieron poco más, de hecho, fueron los locales los que siguieron creando peligro ante un Girona estéril que no era capaz de crear peligro.

La segunda parte empezaba igual que la primera, con un Eibar lanzado que quería cuanto antes matar el partido. Y lo hizo. Balón alto que peinaba Charles, Kike, otro de los mejores del encuentro, se equivocaba abusando del balón y disparando a puerta, teniendo sólo a Inui. Como si de una visión del futuro se hubiese tratado, el delantero no lo hizo del todo mal, pues el rechace al disparo detenido por Bono lo aprovechaba el japonés para sentenciar el encuentro.

Poco a poco los gerundenses se hicieron con la posesión del cuero, mientras que los vascos se centraron en tener oportunidades a la contra, con un activo Bebé que volvió a la titularidad por la lesión de Alejo y no lo hizo del todo mal, aunque falló en algunas acciones.

El Girona lo intentaba, pero más que por demérito suyo, el Eibar estaba haciendo un trabajo de recuperación inmenso. Seguían los pupilos de Mendilibar presionando, creando peligro a la contra, y seguramente Machín se preguntaría en el banquillo cuando se les iba a acabar el combustible.

Los últimos diez minutos fueron la rendición de los visitantes, no podían, eran incapaces de hacer sufrir a un Eibar imparable, a un equipo que sigue partido a partido demostrando que el inicio fue un espejismo negativo, y que lo real era lo que estaba por llegar. Y para culminar, Jordán, quinto gol en Liga, por qué no seguir con la racha goleadora. Minuto 92', el Eibar quiere más, y lo consigue. Jugada de Kike que dispara y rechaza el palo, la recoge de nuevo el delantero, que la pone atrás apurando la línea de fondo para que el ex del Espanyol mate el encuentro.

En definitiva, el Eibar sigue al alza, pasará las navidades muy cerca de los puestos europeos y, desde luego, con la moral por las nubes. No es para menos, este Eibar ilusiona.