La presión, fundamental para Mendilibar | Foto: Ángel Ezkurra

La audacia que ha demostrado el Eibar la pasada jornada ante el Girona FC hace replantearse al aficionado al fútbol si hay alguna manera de deshacerse del juego que demuestra el club armero. Más que el juego, la asfixiante presión que despliega sobre los rivales. Una presión organizada, con un altísimo nivel de exigencia sobre los propios jugadores eibarreses y que impide a los rivales salir con el balón jugado de su propio campo. Mendilibar tiene claro que, si un rival no puede salir de su parcela, tampoco puede generar peligro en la su portería. Principio establecido y puesto en juego desde que el de Zaldivar tomó los mandos de este equipo.

El último partido jugado en Ipurúa del año, este principio quedó grabado en el verde del estadio municipal de la localidad vasca, como también quedó grabado en los jugadores gerundenses. Ojo, este tipo de juego conlleva muchos riesgos, y no se puede decir que el Eibar no los haya tomado. Hagamos un pequeño flashback y regresemos al inicio de temporada. Esa pequeña etapa, donde el Eibar de ensueño que conocemos ahora como tal, era un perfecto caos para muchos. Bien, este pequeño y perfecto caos, fue una pequeña muestra de lo que puede suceder si la presión elevada no se aplica bien en el terreno de juego.

6-1 frente al FC Barcelona, 0-4 frente al Celta de Vigo o 3-0 frente al Villarreal. Abultados resultados, que invitaban al peor pensamiento en un convulso comienzo de campaña; formaban parte del plan de Jose Luís Mendilibar. Un mercado que afecta en muchas facetas a tu plantilla supone una especie de reinicio como entrenador. Supone volver a consolidar una idea sobre nuevos jugadores, todos de distinto origen y que no conocen la fórmula que Jose Luís esconde. Pero una vez introducida esta idea en la forma de ver el fútbol de un jugador, los resultados llegan sólos. Y tanto que lo han hecho.

La efectividad de Mendilibar es sublime, y una de las principales claves de este éxito reside en la presión. Una defensa adelantada, hasta llegar al medio del campo, no da opción a ningún rival. No hasta ahora, pero cualquier enemigo de área técnica podría llegar, y poner en duda esta estrategia. Mendilibar también debe tener un plan B, por si alguien encuentra el fallo a este pretencioso estilo de juego.