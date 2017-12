Del descenso a la Europa League

Mendilibar, clave en el Eibar | Ángel Ezkurra - VAVEL

El Eibar empezó la temporada muy mal. El equipo no tenía a los delanteros en buena forma y costaba un mundo marcar gol. Además, el equipo era un caos en defensa y, todo esto mezclado hizo que el equipo cayera en puestos de descenso y, lógicamente, la preocupación empezó a reinar en Ipurua.

Sin embargo, tras siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, el conjunto de Mendilibar se supo sobreponer a los problemas y, finalmente, termina el año con seis partidos consecutivos sumando, cinco de ellos victorias y, gracias a esto, en poco tiempo se ha pasado de estar luchando por la permanencia y pasar apuros a estar en séptima posición y tener más cerca la Champions League que el descenso.

La clave, confiar en Mendilibar

Cuando el equipo no pasaba su mejor momento, se decía que Mendilibar pendía de un hilo y que su situación era delicadísima, además de que muchos ya pedían la cabeza del míster, cosa que siempre pasa cuando las cosas no van bien. No se sabe si Amaia Gorostiza y sus ejecutivos dudaron de José Luis Mendilibar pero, el caso es que tuvieron paciencia y lo mantuvieron al cargo pese a las derrotas y, finalmente, esto ha sido un acierto total.

El equipo, no sólo ha salido de puestos de descenso si no que ha realizado un ascenso meteórico que les mantiene en la séptima posición para ir al parón navideño con la moral por las nubes y volver con más fuerza. Se demostró así que el equipo no estaba en su mejor momento pero que la culpa no era de Mendilibar y, ahora que el equipo está tan bien, todos reconocen la gran labor del mismo.

Iván Alejo, la revelación

Otra de las claves por las cuáles el equipo ha revertido la situación es, sin duda, el regreso de Iván Alejo a los terrenos de juego. El vallisoletano ha tenido un impacto totalmente brutal y increíble hace unos meses. Iván Alejo ha aportado frescura, mucho desborde y velocidad al equipo cuando más lo necesitaba, y ha supuesto el detonante definitivo para olvidar los puestos bajos de la clasificación.

Falta por ver si Alejo logrará mantener este estado de forma y será regular, pero lo cierto es que, de momento, le está viniendo de perlas al equipo y su salto de Segunda División a Primera ha sido totalmente satisfactorio.