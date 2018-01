¿Diop por Dani García?

Dani García, centro de las miradas. | Foto: SD Eibar.

Ya entrados en el mercado invernal de 2018, la SD Eibar ya cuenta con dos nuevas incorporaciones, que ya podrían disputar el partido frente a la UD Las Palmas. Hablamos de Fabián Orellana y Pape Diop. Estos dos fichajes han generado cierto desconcierto, a la par que ilusión. La razón de esta incertidumbre entre los aficionados es el excedente de jugadores que ahora Mendilibar posee en su plantilla. La operación de Orellana es entendible, ya que algunos interiores están en la lista de candidatos a abandonar el club armero en este periodo, como Tiago Bebé. Pero el caso de Diop genera una gran pregunta: ¿abandonará algún centrocampista el equipo?

Esta pregunta, junto a los rumores que han surgido durante finales del año pasado, hace que las miradas apunten a un único jugador. En efecto, Dani García es el señalado. Muchos aficionados piensan que el guipuzkoano tendría bastantes ofertas sobre la mesa, una de ellas la renovación con el club armero. Pero esta no lo ha aceptado, todavía.

La vida de la SD Eibar ha ido de la mano con la de Daniel García. Junto a este equipo ha ido creciendo al mismo ritmo que el club. Desde su incorporación en 2ªB, hasta establecerse ambos como jugador y equipo de Primera División. Su marcha supondría la salida del último de los jugadores que se mantienen desde el pletórico ascenso de hace 4 años.

Concepto erróneo

Entonces, ¿la incorporación del ex jugador perico confirma la salida de Dani García? La respuesta es no. El mercado ya se ha abierto, y el mediocentro de Zumárraga todavía no ha firmado la renovación con el club armero, con el cual está vinculado hasta el verano de 2018. Entonces podríamos confirmar que el centrocampista se mantendrá en el equipo eibarrés, al menos, hasta el final de esta temporada. Un factor en el que muchos aficionados no habrán pensado es en el lesionado Fran Rico.

El gallego cayó lesionado a finales de febrero del año pasado, y desde entonces no se ha recuperado. Está a pocos días de cumplir un año de inactividad, algo que le tiene completamente fuera del mapa. Este es el motivo por el que el Eibar incorpora a Pape Diop. Ambos tienen una edad similar, y desempeñan la misma faceta en el centro del campo: defensiva. Además, Fran Rico no pertenece a la SD Eibar. Recordemos que el jugador lerense aún es propiedad del Granada CF, equipo al que regresará al término de esta temporada, pues cumplirá el ciclo de la cesión de dos años.