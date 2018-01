Previa Las Palmas - Eibar: victoria como regalo de Reyes

Google Plus

2018 ya está aquí y con ello, la decimooctava jornada de competición de Primera División. 2017 fue increíble para el Eibar. Los armeros hicieron historia, quedando entre los diez primeros e incluso soñando con las competiciones europeas. A pesar de que su inicio de temporada no fue el ideal, los de Mendilibar son actualmente uno de los conjuntos más en forma de la competición, habiendo sacado 16 de los últimos 18 en juego. La Sociedad Deportiva Eibar sigue siendo un humilde entre los gigantes del fútbol español. Conjuntos con mucha más historia como Celta o Betis están peor clasificados que los guipuzcoanos. Trabajo, sacrificio y esfuerzo, no hay más secretos. El pueblo sueña y el equipo responde. Una simbiosis perfecta.

El siguiente obstáculo para los azulgranas será Las Palmas. Los canarios han cambiado de técnico. Paco Jémez llegó a la isla hace nada, pero su presencia ya se nota. Lo primero que hizo el cordobés es prescindir de algunos jugadores, como Remy o Aythami. El estilo es innegociable para él. Así lo demostró en sus larga estancia en el Rayo, llevando a los de la franja a rozar el pasaporte europeo. De momento, trata de dejar huella en Gran Canaria. En su primer partido al frente del club insular, logró dar una gran imagen ante un rival como el Valencia (1-1), en la ida de octavos de la competición del KO. Los locales supieron jugar con el balón y presionar alto, dificultando tremendamente las cosas al conjunto de Marcelino. En liga, son colistas, contando con tan sólo once puntos.

Puede que su posición sea casi desesperada, pero su situación de urgencia y el estilo de su entrenador hacen de ellos un rival peligroso. Jémez sale a por todas y no teme el riesgo. Sus equipos suelen recibir muchos goles, pero también marcarlos. Conseguir traerse los tres puntos de las Canarias supondría para el Eibar un perfecto regalo de Reyes. Con ello, se asegurarían continuar séptimos y prolongar su sueño. A este ritmo, la permanencia estaría solventada en un par de meses. El nivel por abajo no es muy bueno. Tras 17 jornadas, el corte lo marca el Alavés (15). A este ritmo, los 40 deberían sobrar para salvarse. Y el Eibar ya tiene 24. No hay que olvidar que los eibarreses tienen como objetivo permanecer un año más. Para la entidad vasca, eso es como un título.

Cara a cara

Ambos conjuntos han jugado en 24 ocasiones encuentros oficiales. De ellos, 12 victorias fueron para los pío pío, siete terminaron en tablas y cinco triunfos armeros. La rivalidad arranca en la temporada 89/90, en Segunda División. Los duelos se fueron acumulando en la Categoría de Plata (18). Sus últimos seis partidos los han jugado situados en la máxima (cuatro puramente ligueros y una eliminatoria de Copa 15/16). En cuanto a dianas, 31 fueron marcadas por Las Palmas y 23 por parte del Eibar.

Estadísticas

LAS PALMAS SD EIBAR GOLES A FAVOR 13 22 GOLES EN CONTRA 38 29 PUNTOS COMO LOCAL 2V 1E 5D (7 PUNTOS) 1V 1E 7D (4 PUNTOS) PUNTOS COMO VISITANTE 5V 2E 2D (17 PUNTOS) 2V 1E 5D (7 PUNTOS)

Las Palmas tiene un serio problema. No está último por casualidad. Son el segundo peor ataque de la competición. Pero su verdadero lastre son sus guarismos en área propia. 38 goles encajados, más de dos por partido. Con diferencia, el equipo que más encaja de Primera División. Por si fuera poco, los de Gran Canaria son asimismo los que menos puntos han conseguido en casa y el equipo menos en forma en los últimos ocho partidos. Su perdición son los segundos tiempos, donde ha encajado 25 tantos. Es verdad también que los últimos 15 minutos han dado algo de esperanzas a la parroquia canaria, ya que en esa franja, la Unión ha marcado el 46% de sus tantos.

Todo lo contrario para el Eibar. Todos los indicadores le favorecen. Es el segundo mejor equipo en los últimos 24 puntos, habiendo logrado 17. Sus números en ataque son bastante buenos, más teniendo en cuenta el mal arranque de campaña. El 68% de sus goles los marcan en el segundo parcial. Precisamente ese mal inicio le lastra aún en defensa al cuadro azulgrana, que ha visto batida su meta en 29 ocasiones. En los últimos seis encuentros, solamente cuatro tantos en contra. Ahora mismo, los de Gipuzkoa son uno de los conjuntos más sólidos. En el global de la temporada, no ha sido así. 3,00 tantos por partido promedian los encuentros de los de Mendilibar.

Jose Luis González-González, experto

El colegiado berciano es ya todo un veterano, habiendo dirigido 334 partidos en sus 18 años con el silbato en la boca. Llegó a la máxima categoría en la 09/10, con lo que esta es su novena temporada consecutiva en la élite. En Primera División, ha arbitrado 173 partidos, habiendo sacado 4,91 amarillas por encuentro y 0,24 rojas. Las Palmas no ha tenido suerte cuando él les dirigió. En trece partidos, solamente una victoria y dos empates. El resto, diez derrotas. Algo más de suerte tuvo el Eibar, que en las diecisiete ocasiones que fue arbitrado por Jose Luis, cosechó cinco victorias, seis empates y seis derrotas.

Bajas y sanciones

Poco a poco, ambos conjuntos van vaciando su enfermería. En Las Palmas, permanece lesionado Míchel Macedo. Gálvez, por su parte, no podrá jugar por cláusula. En el Eibar, siguen fuera los habituales. Yoel, Fran Rico y Pedro León. Juncá, por su parte, es duda esta jornada.