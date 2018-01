Mendilibar: "Está bien conocer al rival sin darle demasiadas vueltas"

Mendilibar en rueda de prensa. | Foto: Ángel Ezkurra / Vavel

El Eibar vuelve a la carga nuevamente para un 2018 lleno de fútbol y en el que aspiran a seguir la misma línea positiva que actualmente los posiciona en la séptima plaza de Liga, constancia de un trabajo arduo y con mucha seriedad aportado por el preparador José Luis Mendilibar quien nunca ha parado de confiar en su equipo y cree que pueden ir a más. El día jueves habló en rueda de prensa sobre el partido del sábado contra Las Palmas que tendrá lugar en Gran Canaria.

Inició hablando sobre lo que espera del nuevo año y cómo ve al equipo de cara al regreso al certamen liguero: "Creo que el último año ha sido bueno. Solo pido que no cambiemos mucho. Terminamos bien el año como equipo e individualmente, a ver si lo que vemos durante los entrenamientos lo podemos ver el sábado". Afirmó que habrán salidas de la institución durante el mercado actual y ve "difícil que venga alguien".

Sobre el entrenador contrario, Paco Jémez, recién arribado a Gran Canaria pensó que no cree en el "factor sorpresa" que pueda tomar por desprevenido al equipo armero. "Los hemos visto jugar contra el Valencia en Copa y se pueden cambiar detalles. No sé si en México son tan agresivos como aquí y no me voy a preocupar demasiado en ese sentido. Veremos si podemos hacer nuestro partido como queremos sin depender del rival". Declaró que se debe salir a buscar el partido desde el inicio y no se deben "regalar ni cinco minutos" con tal de que el equipo canario no se acomode y despliegue su juego.

"Somos un equipo que quiere hacer las cosas tal como las hemos pensado, no cojo referencias de otros equipos cuando jugamos contra ellos porque no son como nosotros. Está bien conocer al rival sin darle demasiadas vueltas". En la comparativa entre ambos estilos de juego entre entrenadores, opina que cuentan con similitudes en "la presión" ejercida sin balón y considera que Jémez ubica "uno a uno a los defensas" y el Eibar "aprieta más arriba"; reconoció que "habrán cosas mejores" a las que hace el equipo amarillo y resaltó que el partido no es "Jémez contra Mendilibar" sino que es "Las Palmas contra Eibar", se refirió a ambos preparadores como "dos muñecos al lado del campo que hablan mucho, pero pintan poco".

Sobre si este será su último ciclo dirigiendo al conjunto azulgrana, respondió con una sonrisa y recordó a la prensa que no es la primera vez si se le cuestiona eso: "No empecéis a preguntar desde el 4 de enero sobre si nos quedamos o renovamos, al próximo que pregunte eso...".