Mendilibar: "En la segunda mitad jugamos con tranquilidad"

Mendilibar, en rueda de prensa | Foto: Ángel Ezkurra - VAVEL

La SD Eibar disputaba este sábado 6 de enero su primer partido de 2018 ante la UD Las Palmas, un rival en puestos de descenso y con la obligación de sumar, con la novedad de Paco Jémez en el banquillo canarión. El Eibar iba con el objetivo de continuar con la espectacular buena racha del final de 2017.

Y así ha sido, ya que el conjunto armero ha logrado remontar el encuentro ante la UD Las Palmas y acabar sumando los tres puntos ante el conjunto canario para prolongar la buenísima racha del año pasado y demostrar que sigue presente.

En la primera mitad, un penalti condenó a los eibarreses, que vieron como Jonathan Viera lo anotaba y ponía el 1-0 en el marcador. Fue una segunda mitad donde el Eibar no pudo monopolizar el dominio del encuentro y, tal y como expresó en la rueda de prensa posterior Mendilibar, la primera mitad fue "pareja" y en donde el Eibar tuvo "alguna ocasión" pero que no terminaron de concretar.

La segunda mitad fue mucho mejor para los eibarreses que, con un poco más de dominio y el debut con gol del chileno Fabián Orellana, así como el gol del mallorquín Sergi Enrich, lograron darle la vuelta al encuentro y ganar por 1-2 en el Estadio de Gran Canaria. Mendilibar se mostró satisfecho por esta segunda mitad, donde fueron mejores que la UD Las Palmas y donde los armeros jugaron "con tranquilidad, sin volvernos locos".

Remontada fuera de casa

Ganar este partido no ha sido nada fácil para la SD Eibar, que tuvo que remontar. Tal y como ha dicho Mendilibar, no es fácil remontar fuera de casa. Sin embargo, gracias al acierto de los futbolistas armeros en la segunda mitad y el peligro que generan a balón parado, se ha conseguido revertir la situación. Exactamente, Mendilibar aseguró: ”Tampoco es fácil levantar un resultado en contra fuera de casa, pero en el segundo tiempo hemos tenido el acierto que no tuvimos en el primero en acciones de estrategia, y ellos, en la situación en la que están, han querido aguantar el 1-0, y cuando hemos empatado se han venido abajo”.