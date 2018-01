¿Orellana titular?

Google Plus

Orellana celebrando un gol junto a sus compañeros. Foto: La Liga

En diciembre del año 2017 la SD Eibar hizo oficial la contratación del centrocampista chileno Fabián Ariel Orellana Valenzuela, quien ha demostrado ser un jugador con una enorme calidad en su etapa como celeste en el RC Celta de Vigo, club del que le fue rescindido el contrato por discrepancias con entonces el técnio "celtiña" Eduardo "toto" Berizzo, posteriormente el jugador se incorporó a las filas de un Valencia el cual no estaba viviendo una de sus mejores épocas, allí el chileno no tuvo demasiado protagonismo aunque si que pudo disfrutar de bastantes encuentros como titular en las filas del conjunto che.

El futbolista chileno de 31 años apodado como " el poeta " debutó como jugador armero el pasado sábado día de reyes como jugaddor armero aunque ya llevaba varias semanas entrenándose con el resto de sus compañeros no fue hasta el pasado sábado cuando se enfundó por primera vez la elástica azulgrana de la SD Eibar y fir una actuació muy notable ante la UD Las Palmas. Fabián Orellana ingresó en el terreno de juego en el minuto 71 y con el resultado con el maracdor y el crono corriendo a favor de la UD Las Palmas, tan solo dos minutos más tarde de entrar al campo Orellana remató un excelente pase del ariete brasileño Charles Dias, Orellana solo tuvo que empujar el balón el cual se coló en las mallas con la ayuda en parte del defensa amarillo Mauricio Lemos, este gol fue el que dió inicio a la posterior remontada armera y por consiguiente la obtención de los 3 puntos.

Ahora bien la pregunta que todos nos hacemos es ¿tiene cabida Orellana en el once?, a mi parecer Orellana es un jugdor de una enorme calidad que puede aportar mucho al equipo y puede decidir encuentros, aunque ahora mismo el once de la SD Eibar parece estar perfectamente equlibrado aunque para que Orellana pueda tener minutos las opciones son: quitar a Inui o a Iván Alejo ya que Orellana puede caer a bandas aunque no sea su posición natural o quitar a un delantero y que Orellana cumpla las funciones de mediapunta que es su posición natural y donde más puede brillar.