Google Plus

Iván Alejo: "La baja de Diego Costa es un alivio" | Foto: SD EIbar.

Un nuevo reto se presenta para el club armero este fin de semana, donde los vascos intentarán prolongar la mejor racha de su historia. Un partido complicado, pero al que la SD Eibar llega con una dinámica positiva. Así lo sentenció Iván Alejo en las declaraciones que ofreció hoy a los medios, después del entrenamiento del miércoles. El preguntado es uno de los jugadores más implicados en el buen estado de forma del equipo, y es por eso que está acaparando toda la atención, tanto de aficionados como de la prensa. Cómo no también, de nuevos pretendientes de su ficha.

La racha de seis victorias y un empate en siete partidos hace que Alejo no considere al Atlético de Madrid como favorito para llevarse el partido del próximo sábado. El extremo diestro plantea un partido en el que ambos llegan con la misma mentalidad en cuanto a su rival. Ambos están y estarán a un nivel semejante durante el fin de semana, por lo que Iván despeja cualquier tipo de duda acerca de la "supuesta inferioridad" de los guipuzkoanos.

Una de las preguntas clave fue acerca de una de las incorporaciones al Atlético de Madrid de este invierno: Diego Costa. Iván Alejo afirmo que es un alivio que no pueda estar presente en este partido, pues el jugador que más temía que se plantase en Ipurúa. Lo definió como “un incordio”, un jugador que le ofrece muchas prestaciones al club colchonero. Aún así, el ex del Alcorcón avisa de que tampoco hay que bajar la guardia, ya que, aunque Gabi y Diego Costa no podrán jugar, el Atlético tiene más jugadores con calidad: Griezmann, Correa, Carrasco…

Por último, se le preguntó sobre el objetivo que tenían en mente los hombres de Mendilibar. Alejo, contundente, respondió que la permanencia es el objetivo marcado, rondando los 40 puntos. A partir de lograr ese objetivo, el Eibar podría optar a otros mayores, pero la idea sigue siendo no confiarse e ir a por el quinto año consecutivo en Primera División.