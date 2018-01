Pere Milla para rato

Google Plus

Imagen: La Liga

La filosofía del Eibar sale una vez más a escena. Un impecable modelo de gestión vuelve a salir a la palestra, esta vez, a modo de renovación. En Soria se está viendo al mejor Pere Milla, y tal rendimiento ha derivado en renovación. Una prolongación de contrato que lo mantendrá hasta el año 2020 en la localidad guipuzcoana.

De camino al cielo

De Lérida al mundo, como quien dice. Dejó su ciudad natal para triunfar, y se encuentra en camino de hacerlo. Para cualquier futbolista, el techo es Primera División. No nos vamos a engañar, es el cielo futbolísticamente hablando. Ahí se encuentran los dioses. Los mejores del balompié deleitan a miles de mortales en dicha división. Un tal Leo Messi anda por ahí, y al parecer, un andaluz, Francisco Alarcón también conocido como "Isco" hace maravillas con un simple esférico. Nada más lejos de la realidad, codearse con la "clase alta" del mundo del fútbol es uno de los objetivos marcados por los profesionales de este deporte. Pere Milla no iba a ser menos. El lerdense sueña con alcanzar el cielo, desea llegar al Olimpo y la via más rápida para ello es el Eibar.

Al ser fichado por la disciplina armera, las puertas del cielo se abrieron en frente de sus narices. Era más que sabedor de lo que suponía. Pero nada en la vida se consigue tan fácilmente. Ha tenido y quien sabe si, tendrá que esperar más para pisar Ipurúa. Primera se le resiste. Desde Eibar no se lo ve del todo capacitado para jugar en la máxima categoría del fútbol español, por lo que ha estado cedido en varios clubes de Segunda. Fichado y cedido. El UCAM Murcia y el Numancia de Soria han podido gozar de su fútbol. De hecho, en Los Pajaritos lo siguen haciendo.

El caso es que, el lerdense no ha logrado el objetivo de disputar un duelo en Primera con la Sociedad Deportiva Eibar y todo apunta a que esta renovación propiciará, de una vez por todas, su salto a la máxima categoría.