Charles sentenció, ¿volverá a hacerlo? | Foto: laliga.es

Un sabor amargo en primera instancia, pero al fin y al cabo gratificante en boca de todos los armeros tras cerrar la primera vuelta de esta temporada con una apretada derrota frente al Atlético de Madrid en casa. El próximo lunes tocará comenzar otras diecinueve jornadas. Estas empezaran a favor del equipo vasco, ya que tendrán la oportunidad de resarcirse del último partido y de comenzar una nueva racha, frente al equipo contra el que consiguieron la primera victoria de esta campaña. En efecto, el Málaga CF visitará Ipurúa, con sed de venganza por lo sucedido hace 5 meses en La Rosaleda.

Un partido que deparaba mucha intensidad y que no defraudó, ofreciendo un encuentro con mucha tensión por saber quien se haría con los tres primeros puntos de la temporada. Un partido clave para la confianza de aficionados, jugadores y entrenador. Caprichoso fue el destino al colocar a un ex boquerón en la primera línea de disparo eibarresa. Charles comenzaba el partido frente, a la que un día fuera su casa, como titular. El partido prometía ser complicado para el conjunto guipuzkoano, que volvía a arrancar el campeonato fuera de casa por tercer año consecutivo.

Pero esta condición no hizo que los hombres de Mendilibar se achicasen en el verde de los malacitanos. Pudimos presenciar un Eibar decidido, con ganas de arrebatar la ilusión a la afición malaguista. Pero eso fue lo poco que pudo plantar en el campo el Eibar. La actitud de los vascos fue lo que decantó la balanza, porque por lo demás, el fútbol todavía no estaba madurado.

Ninguno de los dos equipos pareció sentirse cómodo en el terreno de juego. No pudieron explotar sus estrategias al cien por cien, pero esto no evitó que pudiésemos vivir un enfrentamiento frenético. El ya mencionado Charles lo decidió, con un testarazo que auguraba lo que sería la temporada del Málaga. Los andaluces no pudieron batir, en casa, a la peor imagen del Eibar.

Esta victoria alzó a los armeros a puestos europeos a los vascos. Quien diría que, después del desastre que vivió ese mismo equipo hace uno meses, seguirían rondando por esa misma zona de la clasificación. Una vez más, Charles será el encargado de desmontar a uno de sus antiguos equipos.