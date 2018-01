La figura del rival: Keko, una chispa entre la oscuridad

Google Plus

Kekp jugó una temporada para el Eibar. | Foto: LaLiga

Ya es bien sabido que el Málaga no pasa por un buen momento, y a tenido que reemplazar a su entrenador a estas alturas de la campaña. Míchel no estaba consiguiendo los resultados esperados y José González ha tenido que tomar el cargo para levantar a los albicelestes. A pesar de que el equipo no despega, siempre hay quienes trabajan por una mejoría, suele haber quien destaque y en la actualidad. Se podría resaltar Keko, un volante involucrado a aportar al crecimiento de su equipo.

En partidos recientes, el madrileño ha sido de lo poco rescatable que tiene el equipo boquerón y quizá la mejor pieza que dejó Míchel en cuanto a rendimiento. Se ha destacado por ser un jugador que inyecta energía a su equipo, con su velocidad se vuelve el motor del equipo a pesar de que el coche no camine en totalidad. Una cualidad de Keko es que suele correrse constantemente a las bandas para intentar colgar balones de peligro al área, algo que se ha visto condicionado por la baja producción del Málaga de cara a gol. En La Rosaleda se ha ganado un lugar como jugador clave por su constancia para aportar al ataque y ha ido a la la alta tras un irregular inicio en la temporada anterior y ha dejado atrás todo indicio de salida del club por bajo rendimiento.

En la actual temporada no ha hecho ninguna anotación, pero ha estado presente en 13 partidos hasta ahora, sumando 809 minutos, en los cuales ha repartido dos asistencias, empatando a Juanpi como líderes en este rubro. Ha completado más de 240 pases y aunque no es una cifra demasiado positiva para un jugador que actúa como creativo, pero Keko ha aportado la fuerza necesaria para que el Málaga haga un intento de levantarse, contra el Eibar (su ex equipo), puede cambiar el rumbo del partido y quizás ayudar a sacar al cuadro blanquiazul del sótano.