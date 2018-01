Mendilibar: "Tenemos que salir fuertes desde el primer minuto"

Mendilibar, en rueda de prensa | Ángel Ezkurra - VAVEL

La SD Eibar se enfrentará este lunes 22 de enero al Málaga CF en Ipurúa, en el encuentro correspondiente a la vigésima jornada de Liga, es decir, en el primer partido de la segunda vuelta. El conjunto armero llega al encuentro tras perder ante el Atlético en el Wanda, pero el equipo está en décima posición y las buenas sensaciones perduran en este inicio de año. Todo lo contrario que el Málaga que, ya con entrenador nuevo, buscará revertir la situación, ya que actualmente están en la última posición.

Mendilibar no quiere ser condescendiente con el rival y no quiere “mirar la clasificación”, ya que les tienen que mirar “como un equipo que quiere ganar”. Además, el de Zaldívar espera “estar mañana igual que ante el Atlético de Madrid, con concentración y buen espíritu” y “saliendo fuertes desde el primer minuto y no dejarles respirar”, declaró.

José González se estrenará en Ipurua como técnico del Málaga, teniendo en sus manos una tarea muy ardua y que de bien seguro será complicadísima, que no es otra que la salvación. El conjunto malagueño se encuentra último en la clasificación y ahora mismo a 7 puntos de la salvación. Además, como visitante tan sólo ha ganado un encuentro y ha perdido todos los demás. Eso sí, “con entrenador nuevo y el inicio de la segunda vuelta, tendrán ánimos nuevos”.

Sergi Enrich, baja para el encuentro

Noticia dura para los armeros la de la lesión de Sergi Enrich. El futbolista mallorquín se lesionó en la última sesión previa al encuentro de mañana ante el Málaga y será baja para medirse al conjunto andaluz. En un salto durante el entrenamiento, cayó al suelo, no apoyó bien y tuvo que retirarse del entrenamiento. Con esta lesión, se rompe la racha de 95 encuentros disputados de forma consecutiva en la Liga que tenía, ya que desde que llegó a Eibar, no se perdió ni un solo encuentro. “En un salto, Enrich ha caído y parece que se ha hecho daño en la rodilla. Vamos a esperar mañana a las pruebas. Deseo que no sea nada grave. Me preocupa sobre todo por él, es el único jugador que, conmigo, lo ha jugado todo y que no se ha perdido ni un partido ni por sanción ni por lesiones y es una pena que tenga que dejar de jugar”, comentó Mendilibar.