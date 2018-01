Oliveira 'KO', ¿qué hará Mendilibar?

Google Plus

Paulo Oliveira, KO. | Foto: SD Eibar.

Hace unos días se conoció el alcance de la lesión del central luso Paulo Oliveira, el cual tuvo que retirarse del terreno de juego de Ipurúa antes de tiempo frente al Málaga CF. El defensa central se echó al suelo cerca del minuto 60 del partido y pidió el cambio, llevándose las manos a la pierna izquierda. En efecto, había sufrido una lesión, no muy grave. Una rotura de fibras en la musculatura isquiotibial. Esta lesión le mantendrá alejado de los campos durante 3 o 4 semanas, según informó el cuerpo médico de Atxabalpe.

De esta manera, Jose Luís Mendilibar pierde una pieza fundamental en su zaga defensiva. El fichaje más caro de la historia del club armero, lesionado. Junto a Anaitz Arbilla, conformaba una de las parejas de centrales en mejor estado de forma de la competición doméstica. Por suerte, esta lesión ha llegado en un momento tranquilo, ya que Iván Ramis volvía a entrar en una convocatoria y a estar en condiciones de jugar, recuperado de su lesión. Pero esto no es ningún seguro para el entrenador de Zaldívar, ni mucho menos. Recordemos algunas de las circunstancias en las que Mendilibar se encuentra a día de hoy.

Iván Ramis

Cierto es que el central balear ya está disponible para jugar, pero no hay que olvidar que regresa de una racha bastante mala en cuanto a estado físico. En la presente temporada, ya ha sufrido cuatro lesiones. Ninguna de largo alcance, pero entre todas le han supuesto a Ramis no poder disputar un total de 15 partidos con el equipo. Lo bueno es que, esta vez para regresar a la convocatoria, Mendilibar ha decidido ser más precavido y dejar un mayor margen para su recuperación, sin forzar el físico del ya veterano jugador armero.

¿Algo más?

Lo cierto es que el fondo de armario del Eibar resulta un tanto engañoso a día de hoy. Mendilibar tampoco dispone de muchas otras alternativas a Iván Ramis en su plantilla. Recordemos que Alejandro Gálvez salió en calidad de cedido a la UD Las Palmas, dejando como único sustituto a David Lombán. Un jugador que ha demostrado tener nivel para jugar en Primera División, pero que en la SD Eibar no ha estado a la altura, al menos hasta ahora. Y este es el último cartucho del míster. Una posibilidad, ya en el caso de que se den las condiciones, sería la de relegar a Papé Diop a la posición de central. Mendilibar tendrá que sacarse el as de la manga, si no quiere apurar las posibilidades de la SD Eibar en la Liga Santander.