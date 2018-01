Kike, reencuentro con el gol

Kike celebra el gol que anotó ante el Málaga. | Imagen: Laliga.es

Kike García es uno de esos delanteros fieros, peleones, contra los que no te quieres enfrentar. Uno de esos jugadores a los que amas si forma parte de tu equipo pero al que odiarías si estuviese en el equipo rival. Por esa entrega, fue esencial en el último tramo de la temporada pasada tras su recuperación. Por esa entrega y también por su relación con el gol.

El curso pasado comenzó como titular en los esquemas de Mendilibar, pero no brilló en exceso, lo que le llevó a tener cada vez menos minutos. Para más inri, el punta manchego sufrió una rotura de peroné que le tuvo apartado durante dos meses y más de diez partidos. Hasta este punto, había logrado anotar dos goles en el campeonato liguero.

Sin embargo, el manchego volvió de la lesión con más hambre aún marcando en los tres primeros partidos que disputó tras su lesión. A partir de ese momento, se hizo con un sitio fijo en la alineación próximo a Sergi Enrich para dotar de más poderío aéreo al Eibar, otorgarle espacios al delantero catalán, luchar cada balón cercano al área y, sobre todo, para marcar goles. Kike sumó cinco dianas más después de su lesión y acabó el año con siete goles y tres asistencias en liga.

Esta temporada no se veía al Kike que despertó de la lesión el año pasado. Su entrega y su garra seguía siendo la misma. No obstante, no encontraba puerta, por lo que empezó a sembrar dudas. De hecho, éste no ha llegado a anotar hasta la jornada 15, en un 3 de diciembre frente al Espanyol.

En este último encuentro, el delantero manchego volvió a encontrarse con el gol y con ello dio un punto muy importante a su equipo, en un partido nefasto en líneas generales por parte del conjunto armero. El hecho de que Kike García haya vuelto a marcar, puede resultar intrascendente a primera vista, pero no lo es. La ausencia de Sergi Enrich requiere de un jugador que otorgue gol al equipo, y como bien es sabido, muchas veces los delanteros funcionan por rachas.

Kike ya ha logrado su segundo gol este año y éste podría ser el punto de inflexión que necesitaba para deshacerse de la seguía que le lastraba. Enrich sólo ha marcado un tanto más que él durante esta edición de liga, por lo que junto a Charles en punta de ataque podría hacer olvidar la lesión de Sergi Enrich o al menos no acusarla tanto como el pasado encuentro.