Demasiado castigo para el Elche

Elche y Cádiz se medían hoy en un encuentro muy atractivo en el que ambos equipos buscaban un victoria para poder situarse en la parte alta de la tabla. En el plano deportivo Alberto Toril introducía dos cambios en el equipo, dando entrada a Iriondo por el sancionado Albacar y a Álex Fernández por Guillermo.

Nada más comenzar el encuentro Álvaro sorprendió a la zaga ilicitana y se plantó cerca de la meta de Juan Carlos siendo desequilibrado por Rober Correa, quien veía en el minuto 3 la cartulina amarilla. La primera ocasión del encuentro vendría de dicha falta que pasó por encima de la mata franjiverde tras disparo de Ortuño. El Elche rápidamente se hizo con el dominio del juego y gracias a ello gozó varias oportunidades que no iba a desaprovechar. Dorca con un disparo lejano avisó a Alberto en el minuto 12, y tan solo dos minutos después llegaría el primer gol del encuentro. Hervías se marchó en jugada individual y sirvió un pase a Pelayo dentro del área que el jugador ovetense enviaría a la red por debajo de las piernas del portero gaditano. El gol parecía que iba a agravar el dominio del Elche en el campo, pero una jugada iba a cambiar el devenir del partido. En un mal entendimiento de la defensa ilicitana Correa cortaba el contragolpe del Cádiz y veía la segunda cartulina amarilla en el minuto 23. El equipo ilicitano se quedaba con diez hombres con setenta minutos aún de encuentro por delante, y Toril se veía obligado a dar entrada a Luis Pérez por Liberto. Sin tiempo aún para asimilar el mazazo, Ortuño cabeceaba a la red un centro desde el córner y lograba asi la igualada en el marcador. La expulsión y el gol causaron mella en el conjunto de Toril que perdió el balón durante varios minutos y estuvo a merced del equipo andaluz. Sin embargo el Elche se rehizo y gozó de una buena oportunidad al filo del descanso que Pelayo no pudo materializar.

El segundo período comenzaba con un Elche que contra todo pronóstico salió a por el partido. Pese a tener un jugador menos el equipo ilicitano se mostraba más intenso y con más ganas, y fruto de ello tendría varias oportunidades para ponerse por delante. En el minuto 57 Nino filtró un buen pase para dejar solo a Dorca que erró en su disparo y mandó el balón muy desviado de la portería de Alberto. Hervías y Nino también lo intentaron con dos disparos desde fuera del área, pero el meta rival frustraría sendas oportunidades. Los minutos fueron pasando y el Elche seguía intentandolo, Iriondo se marchó por banda y sirvió un pase atrás para Nino quien no conectó bien con el esférico y fallaba a puerta vacía. La afición del Elche no podía creer como su equipo no iba por delante en el marcador, pero peso a ello siguió animando a los suyos y reconociendo su buena labor pese a jugar con un jugador menos. No obstante el fútbol a veces no es justo y Güiza, que acaba de entrar al campo, recogió un pase interior y delante de Juan Carlos no perdonó y puso el 1-2 en el marcador. El gol no truncó las esperanzas del conjunto de Toril y siguió intentándolo hasta conseguir el gol. En el minuto 86 Guillermo consiguió poner un buen centro que Armando remachó a la red llevando el delirio a la grada. Sin embargo tan solo dos minutos después Dani Güiza volvió a plantarse solo ante el cancerbero franjiverde y no perdonó, poniendo el 2-3 definitivo en el marcador.

El encuentro finalizaba y los jugadores del Elche se mostraban abatidos tras haberlo dado todo y no haber podido conseguir ni un solo punto ante su afición. Por su parte el Cádiz celebra su cuarto triunfo consecutivo que le permite situarse en cuarta posición con 33 puntos.