Previa Real Oviedo - Elche CF: en busca de la regularidad

Real Oviedo y Elche CF protagonizarán mañana un duelo atractivo y disputado en el que ambos equipos se ven exigidos a sacar los tres puntos si no quieren descolgarse de los puestos de arriba de la clasificación. El conjunto ovetense llega al encuentro tras encajar un dolora derrota en Sevilla ante el filial hispalense en un partido en el que los propios jugadores admitieron que estuvieron muy desacertados en todas las acciones del juego y no salieron al terreno de juego de la mejor manera posible. Por tanto, el ambiente en el Carlos Tartiere se prevé muy intenso y nada plácido para sus propios jugadores, que se verán obligados a realizar una buena actuación delante de su afición.

Por su parte el Elche CF llega al encuentro en una buena dinámica de juego pero no de resultados. El conjunto de Toril lleva tres encuentros protagonizando grandes actuaciones, dejando muy buen sabor de boca tanto al propio equipo como a su afición, pero unas veces la mala suerte y otras la falta de pagada han dejando al equipo ilicitano con cuatro puntos de los nueves posibles. El pasado domingo el conjunto franjiverde realizó un partido espléndido, jugando setenta minutos con diez hombres y generando muchísimas ocasiones de gol. Sin embargo no solo no pudo lograr la victoria, sino que perdió por 2-3 ante un Cádiz que supo materializar todas las oportunidades de gol de las que gozó.

Lista de convocados

Jugadores convocados por el Elche CF. | Foto: Elchecf.es

Oviedo y Elche llegan al encuentro con sensaciones muy distintas pero con la misma necesidad de sumar puntos. El conjunto asturiano se sitúa con 29 puntos en la decimotercera posición de la tabla y los ilicitanos duodécimos con los mismos puntos que su rival.

El técnico ovetense Fernando Hierro ha facilitado hoy, después de la última sesión de entrenamiento, la lista de convocados para el encuentro. Los 18 jugadores citados para concentrarse mañana a las 12:00 horas son : Esteban, Juan Carlos, Varela, Vila, David Fernández, Jon Erice, Susaeta, Toché, Linares, Pereira, Héctor Verdés, Lucas Torró, Jorge Ortíz, José Fernández, Christian Fernández, David Rocha, Saúl Berjón y Óscar Gil.

Por su parte el técnico ilicitano Alberto Toril también ha comunicado los 18 componentes de su plantilla que se desplazarán rumbo a Asturias, con las novedades de Albacar y Leomar por Rober Correa y Hugo Fraile. Los jugadores citados han sido: Juan Carlos, Germán, Luis Pérez, Pelegrín, Josete, Armando, José Ángel, Albacar, Iriondo, Dorca, Álex Fernández, Pelayo, Fabián, Liberto, Hervías, Leomar, Nino y Guillermo. La expedición franjiverde se desplazará hoy mismo a Oviedo tras la última sesión de entrenamiento, concentrándose a las 16.30 horas en el Hotel Milenio y viajará en autobús a Valencia para, desde el Aeropuerto de la ciudad valenciana, coger un avión destino a Oviedo a las 19.55 horas.

Reencuentros en ambos conjuntos

Hervías, Pelayo y Josete en las filas del Real Oviedo. | Foto: La Voz de Astuarias

El encuentro de mañana en el Carlos Tartiere también será una tarde de reencuentros para viejos conocidos de ambos equipos. Juan Carlos, Linares y Héctor Verdés tienen pasado ilicitano, y Josete, Pelayo y Hervías tienen pasado ovetense. El guardameta del Real Oviedo vistió la camiseta franjiverde en la temporada 2011/2012, llegando a Elche cedido por el Villarreal y siendo indiscutible en la portería ilicitana. Sus compañeros Miguel Linares y Héctor Verdés jugaron en el Martínez Valero desde el año 2010 hasta 2013 logrando ambos el ascenso con el Elche CF a Primera División.

Por otro lado, Pelayo regresa a su casa, y es que el jugador ilicitano nació en Oviedo y se crió en la cantera del conjunto ovetense. El centrocampista del equipo franjiverde dejó su equipo natal en la temporada 2012/2013, y cumple su tercera temporada en el club tras estar cedido en Córdoba y Lugo las dos temporadas que el Elche disputó la Liga BBVA (ahora Liga Santader). Por su parte, Josete y Pablo Hervías regresan al Carlos Tartiere tras dejar el club en verano y recalar en el equipo ilicitano.

Posibles onces iniciales