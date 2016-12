David López: "Es un buen momento para que llegue el derbi"

Foto: RCD Espanyol.

Se acerca uno de los derbis catalanes más igualados de los últimos tiempos. El Espanyol está en alza mientras que el FC Barcelona atraviesa un mal momento. David López, un gran conocedor de los enfrentamientos entre periquitos y culers, ha reconocido que "es un buen momento para que llegue el derbi" ya que los jugadores espanyolistas se han dado cuenta de que pueden "hacer grandes cosas".

El canterano ha asegurado que el vestuario blanquiazul tiene "la moral alta" por los últimos resultados. Aun así, David López ha reconocido que tienen "los pies en el suelo" porque ningún partido es fácil y menos si es contra el Barça. Eso sí, ha subrayado que "un derbi hace ilusión" a cualquier jugador y "a quien no le haga ilusión es porque no lo ha jugado nunca o no sabe lo que es".

El centrocampista reconvertido a centralha explicado que el Espanyol no puede "defender todo el partido" ya que el Barça "alguna vez acabará marcando" debido a su gran potencial en ataque. David López ha asegurado que el conjunto azulgrana "te obliga a dar un pasos atrás" por lo que los periquitos deberán "intentar tenerlos alejados y aprovechar las oportunidades para marcar". "Todos hemos de dar un poco más", ha señalado.

Para David López es importante que el Espanyol robe "cuanto más arriba mejor" porque así estará "más cerca de la portería" del Barça. No obstante, el centrocampista ha asegurado que el conjunto espanyolista tiene que presionar "sin suicidarse" porque en determinandos momentos el Espanyol puede acabar sufriendo si da "demasiados pasos adelante". El canterano ha indicado que será vital "encontrar el punto en el que no se sufra" aunque sin caer en la polémica que ha envuelto a los últimos derbis. "No quiero hablar de agresividad; intentaremos ganar como hemos hecho en todos los partidos", ha comentado.

Por último, el canterano ha indicado que una de las claves del planteamiento periquito será que "no haya espacios" porque "lo más importante es ser un bloque". David López ha señalado que el sistema defensivo blanquiazul deberá mantener a los azulgranas "lejos para que no creen oportunidades" y "estar juntos" para que el Barça no pueda "filtrar pases y de tiempo a ayudar al compañero para que no hagan uno contra uno".