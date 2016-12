Google Plus

Sánchez Flores: "No tenemos exceso de confianza ni miedo"

El Espanyol atraviesa un gran momento de forma. El conjunto espanyolista hace nueve jornadas que no pierde y ha dado un salto de calidad tanto en el campo como en la clasificación. Esta mejora sustancial ha igualado el derbi contra el FC Barcelona. Quique Sánchez Flores se ha congratulado de que "los aficionados sean capaces de percibir que se trabaja para ser un equipo fiable".

El entrenador periquito ha comentado que esta fiabilidad estará "exigida todo el tiempo" contra el Barça por lo que el Espanyol deberá "dar el nivel". Sánchez Flores ha manifestado que sus jugadores han formado "un grupo que crece y progresa" que deberá plantar cara a "un bloque que lleva años haciéndolo muy bien". "Estamos equilibrados, emocionalmente tranquilos y asimilando conceptos. Están con los pies en el suelo", ha asegurado.

Una de las técnicas que más le funcionan a Sánchez Flores para preparar los partidos es la de la visualización. El preparador madrileño ha explicado que para que "las cosas para que ocurran hay que imaginarlas" porque "si no las sueñas" no "las puedes transmitir". Sánchez Flores ha confesado que durante la semana se imagina "muchas veces el resultado" pese "la dificultad que tiene" e incluso ha imaginado "cómo sería ganar" en el Camp Nou. "Lo más importante es que los jugadores estén convencidos", ha matizado.

Por último, el preparador periquito ha comentado el estado de forma del Barça: "En el fútbol toda la vida ha sido resultadista y cuando no ganas tan fácil se colapsa. Ahora es un equipo más conocido, pero cuando el Barça es capaz de ejecutar todo lo que hace al máximo nivel, es muy difícil. No es fácil hacer daño al Barcelona, daño se le hace haciéndole correr hacia atrás, pero no es fácil". "Tienen un nivel altísimo", ha finalizado.