El Espanyol B se da un homenaje a costa del Sabadell

Victoria balsámica para el Espanyol B en la Dani Jarque. El conjunto espanyolista superó sin ningún tipo de problemas ni oposición a un Sabadell que simplemente hizo acto de presencia. Por primera vez en la temporada el resultado acompañó al buen juego blanquiazul.

Desde el comienzo del encuentro el filial espanyolista se adueñó del esférico y no lo soltó dada la presión poco efectiva que el Sabadell trató de imprimir a los creadores del Espanyol B. El conjunto arlequinado solamente plantó cara en los primeros cinco minutos para dar paso a un desacierto en todas las facetas. Álex López dejó atrás su faceta más defensiva y llevó las riendas del juego local junto a un Borja Martínez fino en el pase largo.

Antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora de partido el Sabadell cometió una falta dentro del área de Cristo. El último penalti que lanzó el Espanyol B, precisamente en la misma portería, no subió al marcador tras un mal tiro de Marc Navarro; esta vez el lanzador fue Álex López, que no falló y batió a Jokin.

Bermejo no pudo marcar contra el Sabadell.

El gol dio confianza al Espanyol B, que se lanzó en avalancha hacia el área arlequinada. A los pocos minutos de haber abierto el marcador el filial periquito volvió a ver puerta. Marc Navarro se elevó por encima de un tumulto de jugadores para rematar con violencia un centro de Borja Martínez.

Con el partido bajo control el filial espanyolista empezó a confiarse y a gustarse. Cada vez había más velocidad en el juego, más filigranas y también más errores individuales y colectivos que el Sabadell no supo aprovechar. Pibe pecó de acaparador y no trenzó varias ocasiones para jugarse disparos que no llevaron a buen puerto.

Andrés a penas tuvo que intervenir durante el encuentro.

En la segunda parte el encuentro siguio con el mismo guion y dominador. No obstante, el Espanyol B empezó a aprovecharse de los espacios que estaba dejando el Sabadell para contragolpear. El buen fútbol que estaba practicando el filial blanquiazul volvió a tener recompensa. Un gran pase al hueco de Cristo cogió a toda la zaga visitante desprevenida y Marc Navarro sentenció el partido con un gran disparo lejano que pilló a Jokin en el balcón del área.