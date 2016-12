Wang se une al consejo periquito

Foto: RCD Espanyol

Esta semana se ha anunciado la incorporación de Hongyan Wang al consejo de administración del Espanyol. Este movimiento se ha hecho con la intención de que sea uno de los hombres importantes de Mr.Chen, presidente y propietario del conjunto espanyolista, dentro del órgano de gobierno del club.

Por ahora, como aclaró Ramon Robert en la Junta General de Accionistas, no pertenece a ningún área de trabajo específica. Lo que es seguro es que aportará experiencia en la gestión de inversiones y un gran conocimiento del mercado asiático.

El nuevo consejero espanyolista es copresidente de First Seafront Find Management Co. Ltd y tiene dieciocho años de experiencia en el mercado oriental. Además, tiene másters en las universidades de Columbia y de Xian Jiantang.

El consejero Wang, hasta que se le asigne un rol específico dentro del Espanyol, ayudará en la gestión financiera y comercial del club y colaborará en la expansión de la marca RCDE por todo el mercado asiático e internacional.