Hernán Pérez: "Al 2017 le pido seguir en la misma línea y no tener lesiones"

El paraguayo Hernán Pérez fue el último jugador del RCD Espanyol en ver puerta en este, ya prácticamente acabado, 2016. Superó una lesión por la que se perdió el derbi ante el FC Barcelona y ahora, cien por cien recuperado, espera seguir aportando cosas al equipo como hacía antes de su lesión. Además, tiene un claro deseo para el año venidero. “He jugado muchos minutos esta temporada, he marcado goles y sólo me he perdido algunos partidos por lesión. Al 2017 le pido seguir en esta línea y no tener ninguna lesión”, ha señalado.

"Tenemos que seguir creciendo y estar lo más arriba posible"

El paraguayo, en cambio, admite que la eliminatoria ante el Alcorcón fue un golpe muy duro para el vestuario. De igual manera que confesó José Manuel Jurado, Hernán Pérez también cree que, pese a traspié que supuso, es algo que está pasado y que no debe afectar más al equipo. “Perdimos ante el FC Barcelona pero entra dentro de la normalidad porque es un partido complicado y nosotros teníamos muchas bajas que nos impidieron llegar en las mejores condiciones. La derrota ante el Alcorcón está olvidada, no nos afecta y estamos muy centrados en la liga. Por nuestra mentalidad y amor propio seguiremos luchando al máximo en esta competición”, concluyó el paraguayo.

Hernán Pérez está muy contento a nivel personal de como está transcurriendo la temporada, pero también encuentra positiva la campaña que están realizando sus compañeros a nivel colectivo. “El inicio de LaLiga fue un poco irregular, pero el equipo ha ido mejorando mucho. Tenemos que seguir creciendo y estar lo más arriba posible. Pienso que cada vez nos parecemos más al equipo que quiere el míster: estamos más compactos, recibimos pocos goles y estamos en una buena línea de trabajo”, añadió el extremo.