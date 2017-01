Quique Sánchez Flores: "Ante la adversidad, nos levantamos y seguimos"

Quique Sánchez Flores ríe en rueda de prensa. Fuente: Héctor Farrés

Una vez finiquitadas las vacaciones navideñas, vuelve La Liga para el RCD Espanyol, y además lo hace en casa, ante los suyos. El conjunto perico se enfrentará este viernes al Deportivo de la Coruña en el RCDE Stadium. Su técnico, Quique Sánchez Flores ha comparecido, como es costumbre, en rueda de prensa para hablar sobre la jornada que se viene y también de la actualidad del club. “Desechamos la idea de ser un club conformista. Queremos seguir creciendo, aunque estamos lejos de lo que deseamos. El camino que nos hemos trazado y que queda por recorrer es difícil en poco tiempo. Estamos en la línea de ser un equipo competitivo y que los jugadores se conozcan. Nosotros no cambiamos el discurso porque otros equipos nos ganen, sino que nos reafirmamos en que habrá que trabajar mucho para lograr los objetivos”, ha iniciado el entrenador blanquiazul.

Quique Sánchez Flores quiere olvidar rápido el tropiezo de Copa ante el Alcorcón, y para ello necesita una victoria, algo que no parece sencillo puesto que delante tendrán a un rival complicado. "Queremos mantener esa idea de crecimiento y lo hacemos ahora en una competición de máximo nivel. Sabemos las dificultades que tendremos y la única manera es salir al 200 por cien. Debemos darlo todo para ganar el partido. Ahora, ante la adversidad nos levantamos y seguimos adelante”, añadió el madrileño.

Mensaje para los Reyes Magos

Sobre la convocatoria, explicó el detalle excepcional que ocurre esta semana, y que no es otro que la convocatoria de 19 jugadores. Lo hace por prevención, y aprovechó para mostrar la satisfacción por el nivel de sus jugadores en el trabajo diario. “Por el nivel que muestran en los entrenamientos. Todos se han marcado como meta mejorar”. Además, el técnico, acorde a las fechas actuales, ha pedido un deseo a los Reyes Magos. “Les decimos que no nos conformamos, que queremos seguir creciendo. En este tiempo hemos mantenido una clara conexión con la afición aunque está claro que lo deportivo siempre tiene que ver con lo sentimental. Queremos seguir dándole forma al estilo”, argumentó Quique.

El mercado de fichajes también se ha abierto, pero es algo que no quita el sueño a Quique, quien dice que si no se va ningún jugador, no habrá fichajes. “Fichar ahora es un síntoma de que las cosas no se hicieron bien en verano. No tenemos motivos. Pero sí analizamos todo lo que sucede y si se produce un movimiento también reaccionaremos y estaremos preparados. Nosotros no moveremos ficha los primeros. Ahora nuestra prioridad es recuperar a los jugadores que están lesionados”, explico el entrenador del RCD Espanyol.

Para acabar la rueda de prensa, el técnico perico habló sobre el guardameta Roberto. “No es una final y me parece injusto que se le lleve por el túnel de la reválida o de la revancha. No es justo y se le debe tener el respecto necesario que se merece por su larga trayectoria. Deseamos que haga un extraordinario partido y que se sienta cómodo”, concluyó Quique Sánchez Flores.