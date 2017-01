Salva Sevilla: "Salí con confianza al campo"

Foto: RCD Espanyol.

La alineación del Espanyol contra el Deportivo de A Coruña tuvo una novedad: Salva Sevilla. El centrocampista andaluz, que ha tenido un papel testimonial a lo largo de la temporada, volvió a disponer de minutos en un partido en el que el conjunto periquito no pudo tener el control de la pelota. Aun así, Salva Sevilla ha asegurado que "se hizo un buen partido" y el Espanyol tuvo "ocasiones clarísimas".

El jugador espanyolista, sin embargo, ha reconocido que el conjunto catalán se fue "un poco del partido" cuando el Deportivo se puso por delante del partido. En el plano personal Salva Sevilla se ha mostrado "contento por volver a jugar" ya que llevaba "mucho tiempo sin participar". "Lo más importante es el equipo y no yo. La pena fue no lograr los tres puntos", ha indicado.

Salva Sevilla volvió al centro del campo periquito y pese a tener poco ritmo de competición realizó buenas fases durante el encuentro. El andaluz ha comentado que ha jugado "muy poco" en su puesto natural aunque salió "con mucha confianza al campo" gracias a Quique Sánchez Flores. "Hablé con él antes del encuentro y me llegaron las cosas que me dijo", ha confesado.

Por último, el centrocampista espanyolista, al que solamente le queda medio año de contrato, no ha querido valorar su futuro en el Espanyol: "Me limito en los dos años y medio que llevo aquí a trabajar en silencio, ser un profesional y luego el míster decide. A día de hoy termino contrato el 30 de junio y nadie ha hablado conmigo. No sé qué pasará, no perderé el tiempo en estas cosas ahora mismo".