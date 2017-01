Gallego: "Son tres puntos importantes ante un gran rival"

Google Plus

Fotografía: RCD Espanyol

"Importante". Así tildaba David Gallego la victoria del Espanyol B frente a la todopoderosa UE Llagostera. Y es que según el técnico perico, ganar a un rival como estos "refuerza" y "te da más seguridad a lo que estás haciendo, hace que el equipo crea mucho más". Además, el empezar el año y la segunda parte de la temporada de esta manera, es importante para el devenir de la misma: "Es importante empezar la segunda vuelta con una victoria contra un rival tan poderoso como el Llagostera”.

Y es que, David Gallego no podía ocultar su rostro de felicidad y contento tras estos tres puntos conseguidos ante uno de los rivales más potentes de este Grupo III de Segunda División B: “Me satisface y me enorgullece que el equipo mantenga la portería a cero. Son tres puntos importantes ante un gran rival". Aunque, el entrenador se queda con que "el trabajo del equipo y la interpretación del juego".

Otro de los alicientes del partido, era volver a ver a Marc Roca jugar con el filial. Jugador que se convirtió en una de las estrellas del partido provocando el penalti del 1-0 y marcando el segundo tanto: "Marc nos aporta empaque, inteligencia táctica, circulación rápida de balón, es un futbolista que juega en corto y en largo, nos da mucho trabajo defensivo y, sobre todo, es muy, muy humilde”.

El filial blanquiazul acumula ya dos victorias consecutivas en liga tras ganar en la última jornada al Sabadell y ayer al Llagostera. Son ya 23 puntos que aúpan al equipo hasta la decimotercera posición en la tabla clasificatoria. El próximo día 14 de enero, el equipo blanquiazul visitará la capital del Turia donde le espera el Valencia Mestalla. Un equipo de los que está arriba y que pondrá las cosas difíciles.