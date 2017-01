Google Plus

Demichelis se desvincula del Espanyol

La rescisión de contrato de Martín Demichelis era un hecho al que solamente le faltaba fecha. El Espanyol ha hecho oficial que el veterano central argentino ha dejado de pertenecer a la disciplina espanyolista tras haber llegado en el mercado veraniego para reforzar la zaga. El conjunto catalán se ahorrará cerca de 500.000 euros, una cifra que no permite que lleguen fichajes al Espanyol si no hay ventas debido al fair play financiero.

El bagaje de Demichelis con la camiseta periquita es más bien pobre para un jugador de su inmaculada trayectoria. El argentino, que no ha tenido sitio debido al alto nivel que David López y Diego Reyes han impuesto en la defensa, solamente ha podido ha podido jugar 99 minutos distribuidos en dos partidos. Demichelis fue titular contra el Eibar en un partido en el que el Espanyol iba perdiendo 0-3 al término de la primera parte mientras que contra el Betis jugó los minutos finales. Además, disputó la final de la Supercopa de Catalunya que el conjunto periquito se acabó llevando contra el Barça.

La llegada del argentino al Espanyol estuvo avalada por Quique Sánchez Flores, quien vio en el central una figura experimentada que podía ayudar a una defensa en construcción. No obstante, Demichelis tardó demasiado en debutar con el Espanyol ya que, según el técnico blanquiazul, no tenía el ritmo del resto del grupo. Mientras el inédito central no tenía minutos en Liga sí los tuvo con la selección argentina, un hecho que al parecer molestó a Sánchez Flores y que, sumado al buen desempeño de los centrales titulares, terminó por enterrar cualquier posibilidad de Demichelis.

El Espanyol, consciente de los deseos de jugar del futbolista, decidió dar permiso al experimentado central para que buscara un equipo que la garantizara minutos durante el período invernal. Demichelis, pese a tener 36 años, tiene varios pretendientes entre los que se encuentran River Plate y el Atlanta United de la MLS.

Uno más a la lista

Demichelis no es el único fichaje polémico que no ha cuajado en el Espanyol. El veterano central argentino se une a extensa lista de jugadores que se marcharon del conjunto blanquiazul en cuanto pudieron debido a su poca participación o su mal desempeño sobre el césped. Iván Pillud, Steve Finnan, Martín Petrov o César Peixoto son algunos de los precursores de Demichelis, aunque solamente el central irlandés puede presumir de una trayectoria exitosa en la élite.