Óscar Duarte: "La derrota en Valencia ya queda atrás"

Foto: Héctor Farrés (VAVEL)

Después de un día de descanso, Óscar Duarte, no terminó con buenas sensaciones al terminar el encuentro frente al Valencia este domingo. A pesar de ello, "siempre que uno juega está contento” y por eso el defensa quiso darlo todo en el encuentro ya que, "hay que aprovechar las oportunidades", contesto Duarte esta mañana una vez terminado el encuentro. El defensa volvió en el once titular después que Víctor Sánchez se lesionara y Diego Reyes ocupó su posición en el once inicial.

Según el jugador "la derrota en Valencia ya queda atrás" y forma parto del pasado para los jugadores. El equipo no arrancó bien el principio de temporada, pero ahora "el equipo está muy bien, al inicio del campeonato no ganamos y luego vinieron siete partidos sin perder ni encajar. Tenemos que volver a esa línea", aseguró el defensa.

Quique Sánchez Flores, técnico perico, siempre ha apostado por la cantera, sacando a la luz jóvenes futbolistas y "se ha visto que cuando ha habido problemas de lesiones los que han entrado lo han hecho bien, por eso somos 25 jugadores que peleamos cada día”. El perico asegura, además, que el equipo no tiene ninguna presión de cara al próximo partido frente al Granada, ya que su trabajo está siendo bueno. A pesar de las buenas sensaciones en el campo el nicaragüense hizo autocrítica del partido y asegura que se regalaron “los primeros 15 minutos y a partir de ahí empezamos a hacer el fútbol que venimos haciendo, pero eso nos costó el partido", ha dejado claro.

Óscar Duarte deja claro que el "el equipo está muy bien” ya que, “se ha trabajado bien” así que para el defensa el partido en Mestalla “sirve para aprender y seguir adelante, son situaciones que pasan en el fútbol". El internacional de Costa Rica dejó claro que el equipo “volverá a la normalidad” en los próximos partidos.