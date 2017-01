Quique Sánchez Flores: "Este partido marcará lo que queremos ser"

Quique Sánchez Flores ríe en rueda de prensa. Fuente: Héctor Farrés.

El Espanyol juega este sábado a las 13h ante el Granada en el RCDE Stadium. Un partido en que como el propio Quique Sánchez Flores ha comentado "marcará lo que quieren ser el resto de la temporada".

El preparador madrileño es consciente de la importancia de conseguir una victoria ante el conjunto nazarí, y así lo ha expresado ante la prensa. Para ello, sabe que deben cambiar cosas respecto al último encuentro que disputaron: “Tenemos claro que el último partido no nos gustó y no debemos repetir estas actuaciones. Teníamos ganas de que llegara el siguiente partido para de alguna forma mejorar y hacer entender que aquello fue un error que se puede cometer pero que no debemos repetir. Este es el partido que, de alguna forma, va a marcar lo que queremos ser el resto de la temporada”.

Añade que, aún teniendo en cuenta la posición del rival en la clasificación, esto no es un factor que indique como se desarrollará el partido. “Nunca planteamos el partido pensando que es fácil. Todos los rivales te pueden complicar. Sabemos que el Granada es un equipo compacto, difícil, que tiene mucha diversidad y que ha complicado el partido a rivales grandes. Para nosotros ningún partido fue fácil, pero hemos de hacerlo bien y buscar el partido desde el principio”, argumentó Quique Sánchez Flores. Un ejemplo claro de esto fue el partido ante el Valencia, que aún viendo su situación tanto social, de juego y en la tabla, el equipo no pudo con ellos, haciendo "el peor partido de la temporada” como explicaba Sánchez Flores.

Un partido en el que salieron tocados porque “duele perder sin haber emocionado a la gente. Esa derrota nos dejó tristes y reflexivos, pero no se puede dudar de este grupo”, de quien dice que también “nos había acostumbrado a no perder”, dijo el entrenador del conjunto periquito. Para acabar, el técnico habló sobre el mercado de fichajes que hay abierto en este momento donde lo que más desea “es recuperar a jugadores que están en la enfermería y que nos aportan muchas cosas”. Y el tema más sonado durante la semana, la posible salida de Caicedo, fue con lo que concluyó la rueda de prensa. “No pudo entrenar la pasada semana por un proceso febril y viral que le dejó muy debilitado y esta semana se ha ido incorporando poco a poco, pero no tenía ninguna posibilidad de que entrara. De todas formas, sobre su futuro se resolverá de la mejor manera posible. Hay que esperar. Se puede ir o se puede quedar. Son dos posibilidades abiertas”.