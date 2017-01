Google Plus

Ramón Robert: ¿Europa? ¿Por qué no podemos soñar?

El consejero delegado del Espanyol, Ramón Robert, ofreció declaraciones este lunes a la cadena RAC1, donde dio pormenores acerca de la actualidad del club blanquiazul. La actuación del equipo en la primera mitad marcha según lo previsto. El CEO blanquiazul no ocultó su felicidad con el puesto que ocupan los periquitos en la clasificación: “La meta es estar entre los diez primeros, pero no nos resignamos". "¿Europa? ¿Por qué no podemos soñar?", aseguró motivado con la buena marcha del plantel en lo que va de liga.

En su intervención tocó varios aspectos interesantes acerca del mercado invernal, como la posible salida del plantel del ecuatoriano Felipe Caicedo: "A día de hoy no tenemos ninguna oferta formal, tampoco del Villarreal. Si no hay salidas no habrá movimientos”.

Acerca de un presunto regreso de Sergio García, Ramón Robert aseguró que es una variante por si Caicedo se marcha: “¿Sergio García?, es una posibilidad, pero tenemos varias opciones". "Es un gran jugador y quiere mucho al Espanyol”, aseveró, a sabiendas del cariño que le profesa el delantero catalán al club.

Por último, Ramón Robert se refirió a las pobres entradas registradas en el RCDE Stadium, con el punto más bajo en la visita del Granada, donde solo fueron 15.000 aficionados al estadio. Aun así, el club cuenta con 28.280 socios, una cifra bastante superior a las conseguidas las últimas campañas.