Víctor Sánchez: "Me imagino acabando mi carrera aquí"

Google Plus

(Carlos Mira -RCD Espanyol)

El centrocampista, uno de los capitanes, se ha convertido en el líder del vestuario y en la extensión de Quique Sánchez Flores en el césped. Ramón Robert, consejero delegado, ha explicado que su cláusula es de 20 millones. El polivalente jugador desea retirarse en el RCDE Stadium, luciendo la camiseta que defiende desde 2012.

Al ser cuestionada por la larga duración de las negociaciones, el capitán, ha dicho que "era un renovación sin prisa, estaba vinculado hasta 2018 y en una negociación cada uno intenta sacar su parte. Es un tira y afloja y por suerte hemos llegado a un acuerdo y estamos contentos. No hay que darle más vuelta al camino y sí a lo que hemos conseguido". A modo de conclusión de esta parte más agridulce del momento de la renovación, el de Rubí ha añadido: "tenía unas sensaciones, una forma de pensar, no tenía toda la información. Si volviera atrás lo haría de otra manera. Hasta en las mejores familias hay discusiones y aquí no iba a ser menos".

En referencia a la más que deseada renovación, tanto por el propio jugador, como por parte del club e afición, Víctor Sánchez ha dicho que está "muy contento de poder renovar hoy y poder estar muchos años más aquí, quiero dar las gracias a Ramón, a Jordi, al presidente, al cuerpo técnico, a los que trabajan con nosotros, a los compañeros... sin ellos no se puede dar un nivel de exigencia alto. Estoy muy contento por este día, era lo que estábamos buscando. Espero que sean años muy buenos".

A los 29 años de edad, tras muchos de ellos luciendo su juego sobre los terrenos de juegos, Víctor ha dicho que este es uno de sus "últimos contratos, me imagino acabando mi carrera aquí. Si firmo por cuantos más años mejor es porque estamos en una pequeña familia. Estoy cómodo, me siento querido y ojalá pueda ser perico más años si cabe. Deseo acabar mi carrera aquí.", reza el jugador blanquiazul.

Su trayectoria en el Espanyol, salta a la vista que ha sido brillante, sobre ello el propio jugador ha asegurado que ha "tenido la suerte que aquí todos han contado conmigo y eso te hace sentirte feliz e importante en el club. También hay gente que en el día a día nos lo pone fácil. El sentimiento de estar en casa te hace querer seguir aquí".

Al ser cuestionada por la larga duración de las negociaciones, el capitán, ha dicho que "era un renovación sin prisa, estaba vinculado hasta 2018 y en una negociación cada uno intenta sacar su parte. Es un tira y afloja y por suerte hemos llegado a un acuerdo y estamos contentos. No hay que darle más vuelta al camino y sí a lo que hemos conseguido". A modo de conclusión de esta parte más agridulce del momento de la renovación, el de Rubí ha añadido: "tenía unas sensaciones, una forma de pensar, no tenía toda la información. Si volviera atrás lo haría de otra manera. Hasta en las mejores familias hay discusiones y aquí no iba a ser menos".

En referencia a la más que deseada renovación, tanto por el propio jugador, como por parte del club e afición, Víctor Sánchez ha dicho que está "muy contento de poder renovar hoy y poder estar muchos años más aquí, quiero dar las gracias a Ramón, a Jordi, al presidente, al cuerpo técnico, a los que trabajan con nosotros, a los compañeros... sin ellos no se puede dar un nivel de exigencia alto. Estoy muy contento por este día, era lo que estábamos buscando. Espero que sean años muy buenos".

A los 29 años de edad, tras muchos de ellos luciendo su juego sobre los terrenos de juegos, Víctor ha dicho que este es uno de sus "últimos contratos, me imagino acabando mi carrera aquí. Si firmo por cuantos más años mejor es porque estamos en una pequeña familia. Estoy cómodo, me siento querido y ojalá pueda ser perico más años si cabe. Deseo acabar mi carrera aquí.", reza el jugador blanquiazul.

Su trayectoria en el Espanyol, salta a la vista que ha sido brillante, sobre ello el propio jugador ha asegurado que ha "tenido la suerte que aquí todos han contado conmigo y eso te hace sentirte feliz e importante en el club. También hay gente que en el día a día nos lo pone fácil. El sentimiento de estar en casa te hace querer seguir aquí".

En cuanto a su ficha, el propio jugador asegura que no sabe si " es de las más altas de la plantilla. He pedido lo que pensaba que merecía. Un acuerdo que nos tiene a todos contentos".

Como es habitual, al ser cuestionado por los objetivos, el jugador aseguró que "es difícil saber si se cumplirán los objetivos. Hay lesiones, rachas buenas y malas. Muchas cosas, lo único que creo y sé es que el equipo está haciendo la base para estar en una situación cómoda, aunque no se puede asegurar nada. Pero las cosas se hacen bien para lograr el objetivo europeo". En cuanto a su importancia en el vestuario, humildemente Víctor a dicho que se considero importante, "no porque te paguen más o menos sino por el apoyo de mis compañeros".

Jordi Lardín, Director Deportivo del Espanyol, ha alabado el trabajo y compromiso de Víctor: "Es un ejemplo para muchos futbolistas, sobre todo para los jóvenes. Es un jugador en el que muchos se fijan, le miran y le piden consejo. Y espero que todos ellos aprendan lo que es sudar la camiseta en el campo e involucrarse en un proyecto. Lo que Víctor tiene se lo ha ganado día a día".