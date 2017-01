Jordi Lardín: "No hay oferta formal por Caicedo"

Foto: Héctor Farrés

Jordi Lardín, el director deportivo blanquiazul, ha aprovechado nuevamente un acto de renovación para dejar caer el futuro de algunos jugadores pericos. Solo faltan cuatro días para que el mercado de invierno se cierre y el club está pendiente de posibles movimientos.Caicedo ha sido el centro de atención en relación a su posible futuro blanquiazul. Lardín aseguró que “no hay ninguna oferta formal por él. Lo que se siente y se dice son rumores, pero no hay ninguna oferta, hasta que llego y consolide no podemos decir otra cosa. El Villarreal no se ha dirigido en ningún momento a nosotros", dijo con contundencia el director deportivo.

Los rumores también han tenido su protagonismo, y es que en la prensa estos días se habló de la posible vuelta de Sergio García. Al respecto, Lardín, comentó lo siguiente: "Sergios hay muchos, está Agüero ... Es un gran jugador, tiene muchos registros para poder venir, nos gustaría a todos que viniera, pero tiene contrato con su equipo y estamos en situación que no podemos fichar, si cambia y podemos, sería un gran fichaje", dejó claro el blanquiazul.

Una vez repasado los delanteros, también ha habido lugar para la cantera. Aarón también tubo ofertas para irse a otros equipos, pero el equipo no lo dudó dos veces en rechazar la oferta. “No voy a decir el equipo por respeto, pero nos ningún momento hemos planteado la venta de ningún equipo importante para nosotros, y Aarón lo es".

La cantera ha jugado un papel muy importante para los de Quique Sánchez Flores, y Marc Navarro ahora también podría incluirse con sus planes junto Marc Roca pero "es una pregunta más para el entrenador, es quien debe decidir si le da más oportunidades. Repito, si no hay salidas no puede haber ninguna entrada. Ahora mismo, creo que con la aparición de Marcos y la recuperación de Víctor no es una posición importante". Finalmente, tuvo buenas palabras para el jugador. “Para nosotros es un jugador importante. No nos hemos planteado su venta ni la de ningún otro futbolista importante".