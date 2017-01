Google Plus

Badalona - Espanyol B: dispuestos a hacer historia

No será un día cualquiera en Badalona. Tras mucho tiempo y todavía más negociaciones el CF Badalona está a punto de volver a jugar en su casa, ya que el Nou Estadi está listo para acoger su primer partido oficial. El Espanyol B será el encargado de inaugurar las nuevas instalaciones municipales para intentar amargar la celebración escapulada y colarse en la historia.

Iniciando una etapa de gloria

No es casualidad que el Badalona esté siendo uno de los equipos más en forma del Grupo 3. El conjunto badalonés ha conseguido que el cemento de años al fin se endurezca para dar paso a una de las mejores temporadas de los últimos tiempos en clave escapulada. Además, con el aliciente de poder estrenar el Nou Estadi y reenganchar a la afición badalonesa.

Los hombres de Manolo González llegan a la cita con la historia después de haber empatado contra el Prat a domicilio en un partido en el que no hubo goles. No obstante, los escapulados pudieron llevarse los tres puntos pero la puntería no quiso aliarse con el conjunto badalonés. El Badalona llega al partido en 5º posición con 38 puntos a una victoria de volver a entrar en los puestos de playoff.

La única novedad en el capítulo de bajas escapuladas es la del veterano Toni Lao, que en la pasada jornada vio la quinta amarilla contra el Prat y deberá cumplir un partido de sanción. Por otra parte, Marcel Serramitja y Aly Coulybaly continuan con su proceso de recuperación. Eso sí, Manolo González recupera a Bruno Vinicius.

Tranquilidad sin relajarse

El Espanyol B, tras mucho tiempo coqueteando con la zona caliente de la clasificación, ha logrado poner tierra de por medio con los puestos bajos a base de un buen juego de posesión y ataque certero. De hecho, el filial espanyolista ha conseguido sumar nueve puntos de los últimos doce en juego.

La nueva situación del filial periquito, que se ubica 11º con 26 puntos, no debe ser sinónimo de relajación. El Espanyol B no puede dormirse en los laureles si no quiere que sus perseguidores lo atrapen y lo vuelvan a involucrar en la lucha por la permanencia. La última victoria contra el Eldense, en un partido lleno de goles, debe servir a los blanquiazules para aumentar la confianza y empezar a mirar a los puestos nobles.

David Gallego, que no podrá contar con Aarón Martín, Marc Roca, Óscar Melendo y Marc Navarro, ha explicado que "independientemente del rival o del campo" sus futbolistas "quieren tirar para arriba" y que "Quique Sánchez Flores les tenga en cuenta". El preparador catalán ha apuntado que el choque contra el Badalona será "un partido importante" porque "se inaugura el estadio". "Ojalá podamos hacer historia y lograr los tres puntos", ha comentado.

Posibles alineaciones

Badalona: Morales; Grima, Coch, Robusté, Moyano, Musa; Maestre, Parera; Agudo, Víctor; Oliva.

Espanyol B: Andrés Prieto; Pipa, Iago Indias, Glauder, Aitor; Álex López, Borja Martínez, Soria, Rivas ; Rufo y Bermejo.