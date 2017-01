Sergio García no será jugador perico, al contrario que Caicedo

Google Plus

Foto: Dani Mullor

Las últimas horas han sido claves para el futuro de Sergio Garcia y Felipe Caicedo. A pesar que el jugador vino con su manager y abogados, finalmente, el club blanquiazul ha confirmado que el actual jugador de Al-Rayyan no vendrá al equipo para el mercado de invierno. A pesar que no se ha cerrado la negociación, el club ha asegurado que el jugador será fichado al finalizar la temporada y de esa manera vendría con coste cero.

Los blanquiazules llegaron a un buen acuerdo con los de Asia, pero una de las condiciones del Al-Rayyan era encontrar otro jugador como Sergio García que dará la talla para el campeonato, un hecho que no han podido cumplir. Los del Al-Rayyan juegan la Champions de Asia y el entrenador, Michael Laudrup, lo quiere en su once inicial para la competición. Por otro lado, el ex perico se queda sin contrato en la Liga catarí en julio y todo apunta que vendrá libre al club perico de cara la próxima temporada 2017-2018 con un año de contrato.

El factor económico ha vuelto a jugar una mala pasada a los blanquiazules, ya que el precio del traspaso era demasiado elevado. El de Bon Pastor era el único jugador que se quería fichar en el mercado de invierno, y dejando a lado los jugadores del filial, el club catalán no ha hecho ningún movimiento de entradas y salidas durante el periodo de traspasos.

El hecho que el de Bon Pastor no regrese al Espanyol durante lo que queda de temporada, hace que el actual delantero perico, Felipe Caicedo, siga a las órdenes del entrenador Quique Sánchez Flores en territorio perico. Los del Villarreal y Cornellà no han llegado a un acuerdo para el jugador y el ecuatoriano tiene contrato hasta el 30 de junio de 2019.