Quique Sánchez Flores: "Hay que ser valientes"

Foto: @RCDEspanyol.

Quique Sánchez Flores salía ayer ante los medios convencido de lo que están haciendo y por eso no quiere que su equipo se relaje en este tramo final de Liga.

El RCD Espanyol tiene ya 50 puntos. Y esta suma es suficiente argumento como para seguir incrementando esa cifra en los partidos que restan de la temporada. Cifra que hacía años que no lograban: "Llegamos con mucha ilusión. Hemos preparado el partido para nosotros y nuestros aficionados sabiendo que jugamos ante un gran rival", decía Quique.

"Vamos a ser fuertes en el campo"

También aseguraba que da la sensación de que: "Estamos más cerca que otros años de afrontarlo con garantías. Somos conscientes de que tenemos nuestras posibilidades, ojala acertemos para estar dentro del partido que queremos".

Y argumentaba que tenía en su cabeza bien claro el partido que querían hacer: "Hay que ser valiente, pero no inconsciente. Hemos de saber dónde tenemos que jugar el partido, ser conscientes porque si cometemos errores es un equipo que sabe aprovechar sus virtudes, tenemos que intentar equivocarnos poco. Hemos de cometer pocos errores para minimizar su fútbol".

"Tenemos estilos muy diferentes"

Insiste en que dentro de sus planes de aquí al final no entra parar los sueños de los aficionados: "Es una ilusión que no estaba en el plan inicial y mientras sea posible no vamos a renunciar a nada. Tenemos 50 puntos, se trata de crecer, de derribar muros, de establecer la normalidad para este equipo".

Un medio le insistía sobre la situación de Leo Baptistao: "Está para jugar unos minutos, pero hay que elegirlo bien. Hemos de contar el agotamiento que le supone cada minuto que juegue". Y también desvelaba que Aarón se encuentra mucho mejor de sus molestias físicas y que si está en la convocatoria "es porque tendrá posibilidades de jugar".

Para Quique este sábado se enfrentan dos clubes con estilos muy diferentes: "Tenemos dos estilos contrarios y lo sabemos, pero no podemos intentar plantear el partido en brazos del rival. Lo afrontamos sin miedo, pero con la sensación de que no creo que se decida por una gran defensa o un gran ataque".

"Tenemos mucha ilusión"

También asegura que la afición ha visto que el equipo muestra lucha en cada partido: "Y por ello cada vez está más cerca de ser el conjunto que ellos quieren. La conexión con la grada es mayor y deseamos que mañana podamos hacer un fiesta perica”.

Por último, aseguraba que en estos meses ha podido apreciar que con la llegada del actual presidente, el club ha pasado de ser: “Un desierto y pensar en blanco y negro, a sentar las bases de un camino trazado para mejorar".

Y para finalizar, apuntaba que se verá: "Un partido intenso" y explicaba que espera que: "No se nos juzgue porque seamos atrevidos, conscientes, viriles o fuertes en el campo porque se trata de eso. Es un deporte viril y mañana volverá a ser un partido intenso, pero se quiere hacer ver que lo que nosotros proponemos es algo que está fuera de lo normal". Después se despedía de los medios presentes y abandonaba la sala de prensa.