Quique Sánchez Flores: "Merece la pena mantener el instinto competitivo"

Foto: RCD Espanyol

Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol, ha comparecido hoy ante los medios en la rueda de prensa previa al partido de mañana en Riazor (18:30 horas) contra el Deportivo de la Coruña. El técnico perico se ha visto obligado a contestar más preguntas sobre la temporada que viene que preguntas referentes al partido de mañana, puesto que los espanyolistas no se juegan nada más que quedar en el top 8 en estos tres últimos partidos que quedan de temporada.

Del rival de mañana, el Deportivo, el preparador madrileño aseguró que los gallegos irán a por los tres puntos a pesar de estar salvados matemáticamente: "Buscamos siempre aquellos matices que buscaríamos nosotros en su caso. Más allá de que puedan estar salvados, en el último partido salieron insatisfechos y querrán hacer el mejor partido. No queremos ser víctimas, queremos ser protagonistas. Van a medir mucho la mentalidad individual del jugador".

El míster periquito no descarta hacer cambios en el once inicial de mañana: "Es una idea que ronda, hay dos o tres situaciones que quiero ver en competición. No quitaremos prestaciones al equipo. Estamos algo limitados por el tipo de propuesta que me gustaría ver. No tenemos relevo para las posiciones que me gustaría mover. Me gustaría ver a Diego Reyes en el medio del campo, sería interesante saber cómo funciona en el medio. Pero no sé cómo podremos hacerlo".

No perder el instinto competitivo

De cara a los tres partidos que quedan antes de que se concluya la presente temporada, Quique quiere que su equipo siga con el instinto competitivo que han tenido durante todo el año y seguir ascendiendo posiciones en la clasificación: "Creemos que es muy interesante. Lo que merece la pena es mantener el instinto competitivo. Ha sido así todo el curso. No distinguir si los puntos son importantes. el placer de competir y hacerlo bien. Es fundamental. Seguir creciendo continuamente, poner la base dela temporada que viene. Siempre queremos quedar lo mejor posible. Para los intereses económicos del club, para dar lo mejor".

"Vamos a ver hasta qué punto somos capaces de autoestimularnos y dar el máximo"

"Queremos competir y nos va a medir a cada uno. Queremos repetir lo que hemos hecho hasta ahora. Hay muchos equipos que han dejado de competir hace tiempo. Vamos a ver hasta qué punto somos capaces de autoestimularnos y dar el máximo", añadió el técnico del Espanyol.

Pensando en el futuro

Sin embargo, en el club de Barcelona piensan más en la temporada que viene que en lo que queda de la presente. De hecho, Sánchez Flores se muestra muy optimista de cara al próximo año: "Tiene buena pinta, huele bien. No somos Arguiñano y el otro, pero tiene buena pinta. Jordi (Lardín) y yo tenemos las sensaciones es que tenemos muy claro hacia donde va al equipo. Somos felices y nos ilusionamos cuando pensamos en el futuro del equipo. Cuando se abra el mercado no será fácil. Pero lo hacemos manejando los sueños de la afición. Pensamos qué necesitamos para hacer que los sueños de los nuestros se cumplan".

El club perico luchará por la continuidad de Diego Reyes y Diego López

Pero, la temporada por venir empieza con la continuidad de dos hombres clave como Diego Reyes y Diego López. Los catalanes ya han empezado a negociar con Oporto y Milán, respectivamente, para la continuidad de ambos.

Quique Sánchez Flores ve a Diego Reyes como una prioridad para seguir creciendo: "Lo tenemos clarísimo en el club, empezar a crecer parte por quedarse con los futbolistas que han sido importantes. El club le ha transmitido a su agente lo que queremos y esperemos que se quede".

Mientras, sobre la continuidad de Diego López, el entrenador periquito la ve más cerca, pero se muestra prudente: "Hasta que no lo vea no lo creo, pero creo que Diego seguirá. Ha sido un tipo paciente, un gran profesional, es posible que tengamos la suerte de contar con él los próximos años".

Por último, Quique Sánchez Flores ha alabado las actitudes de los jugadores que han tenido menos minutos durante la temporada, principales candidatos a dejar el club este próximo verano: "La actitud del grupo es excepcional. Hay mucho futbolistas que por no jugar podrían haberse comportado diferentes y han sido ejemplares. Víctor Álvarez, Salva, Diop, Roberto... Hay tantos que podemos destacar que es fantástico. El grupo es maravilloso".