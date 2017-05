Quique Sánchez Flores: "Queremos el mejor de los finales"

Foto: @RCDEspanyol.

Hoy atendía a los medios Quique Sánchez Flores. Y el mánager perico quiere poner un buen punto final al cierre del campeonato en el RCDE Stadium. La visita del Valencia, “un equipo diseñado para estar en Champions”, es suficiente motivación como para intentar sumar los tres puntos: “Queremos hacer la mejor despedida posible y dar las gracias a la afición por su apoyo, por cómo los sentimos, por cómo nos protegieron y han entendido este proyecto. Queremos rendir lo mejor posible, ofrecer las mejores prestaciones y hacerlo desde la alegría, la ilusión y con el reto de ganar siempre”, explicaba el técnico blanquiazul.

Un periodista le preguntaba por el partido de ida, dicha cuestión le ha hecho recordar que no se siente satisfecho de lo que sucedió en Mestalla, donde “fuimos un equipo ausente” y apuesta ahora por la “oportunidad de reivindicarnos. Es un buen momento y queremos mostrar la cara alegre y competitiva que no se vio en la primera vuelta”.

"El reto es ganar siempre"

Reconoce el potencial del conjunto ché y apunta que “es una plantilla con un objetivo diferente. Respetamos su calidad y sólo queremos rendir bien”.

Insistía de que a lo largo del año han jugado muy bien: “Hemos competido bien y es fantástico poder estar más allá del objetivo inicial. Ahora mismo es un reto quedar lo más arriba posible”.

Eso le a llevado a subrayar que: "El objetivo de la próxima temporada es el de seguir compitiendo, mejorar en la clasificación, en puntos, en el compromiso, en la ambición, en goles recibidos y a favor… El objetivo es crecer en muchos aspectos”.

"En la ida fuimos un equipo ausente"

También era preguntado sobre la plantilla de la próxima temporada y Quique argumentaba que: “No es lo mismo estar a finales de mayo con un papel en blanco que tener una plantilla orientada y construida. Estamos trabajando bien y nos estamos adelantando al verano, pero si hay que estar hasta el 31 de agosto esperando, estaremos. Se demuestra que estamos creciendo porque estamos en disposición de poder optar a las primeras opciones que nos hemos marcado”.

Por último lamentaba no poder contar con Pablo Piatti por la ‘cláusula del miedo’ de su ex equipo, lo que le parece: "Un horror, que no beneficia a nadie” y reiteraba que: “Los jugadores han disfrutado y han tenido motivos. Han conectado con la afición, en un escenario magnífico, han cooperado en todos los partidos. Y no son tantas las temporadas en las que al final se puede disfrutar tanto y jugar con tanta paz cada partido. Se han dado cuenta de que son un grupo que representan a un gran club”. Después se ha despedido de los medios allí presentes y ha salido de la sala de prensa.