Quique Sánchez Flores: "El resultado no es siempre justo"

Foto: @RCDEspanyol.

Breve pero intensa comparecencia la que nos regaló Quique Sánchez Flores al término del partido entre el RCD Espanyol y el Valencia CF.

El técnico del Espanyol, no se mostraba decepcionado por la derrota de su equipo en el partido de despedida de la Liga en Cornellà-El Prat, tal fue así que no dudó en resaltar las buenas sensaciones del juego de sus hombres y la falta de efectividad.

“No es un final amargo sino posible en el fútbol . Me quedo con las buenas sensaciones que hemos dado, al margen de algún accidente. El resultado no es siempre justo, pero somos conscientes en este último partido de lo que fuimos y lo que somos ahora en casa y eso hay que valorarlo. El equipo ha sido solvente y hemos concedido muy poco e hicimos muchas mas ocasiones que el rival. Nos ha faltado eficacia pero fuimos mejores aunque no marcamos”, comentaba Quique Sánchez Flores.

Un periodista no dudaba en meter el dedo en la herida y no dudaba en cuestionar al técnico por la tres derrotas que el Espanyol ha encadenado en casa: Atlético, Barcelona y el Valencia. “Se dieron ante tres equipos que pudieron estar entre los cuatro primeros de la Liga y siempre hay que medir la inmensidad del rival. Hemos competido muy bien en los tres partidos y en alguno hemos perdido sin merecerlo. Nuestro discurso es de felicidad, alegría y crecimiento”.

La última pregunta de la comparecencia iba a ir dirigida sobre los silbidos que durante todo el partido recibía Jurado cada vez que tocaba el balón, recriminándole el error ante el Barça: “Las emociones no las puedo manejar. Siempre los respetamos. Jurado nos dio mucho fue importante y dejó notas de calidad muy altas . Hay que estar por encima y pasar página”. Después se despedía de los medios y abandonaba la sala de prensa.